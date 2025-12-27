La deuxième journée de la CAN 2025 se poursuivait ce samedi avec une affiche très attendue du groupe D entre le Sénégal et la République démocratique du Congo, disputée au stade de Tanger. Dans un match intense et âprement disputé, marqué par l’enjeu d’une qualification anticipée pour les huitièmes de finale, les deux sélections se sont quittées sur un score de parité (1-1).

Les grandes affiches de cette deuxième journée se succèdent et confirment le haut niveau de la compétition. Après le nul accroché la veille entre le Maroc et le Mali dans le groupe A, Sénégalais et Congolais ont livré un duel tout aussi engagé et spectaculaire au grand stade de Tanger.

La première période, bien que rythmée et équilibrée, s’est révélée stérile en buts. Il aura fallu attendre la seconde mi-temps pour voir le tableau d’affichage s’animer. Globalement dominateurs dans le jeu, les Lions de la Teranga ont pourtant été surpris à la 61e minute. À la suite d’un ballon mal repoussé dans la surface, Cédric Bakambu surgit pour ouvrir le score en faveur des Léopards, faisant exulter les près de 40 000 spectateurs présents.

Ce but a eu le mérite de réveiller l’orgueil sénégalais. Huit minutes plus tard, Sadio Mané remet les deux équipes à égalité, concluant une action bien construite initiée par Ibrahima M’Baye, entré en jeu quelques minutes auparavant.

Score final : un but partout entre le Sénégal et la RD Congo.

La troisième et dernière journée de la phase de groupes s’annonce décisive dans ce groupe D, où tous les scénarios restent envisageables. Leader avec quatre points, le Sénégal affrontera le Bénin, vainqueur du Botswana plus tôt dans la journée. De son côté, la RD Congo jouera sa qualification face au Botswana.