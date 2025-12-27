Né le 15 août 1920 à Conakry, Raymond-Marie Tchidimbo est le fils de Marc Tchidimbo, cuisinier de l’ethnie Vili, originaire du Congo, au service du lieutenant-gouverneur du Gabon Noël Ballay. En 1891, Noël Ballay est nommé gouverneur de la Guinée où il vint avec Marc Thindimbo qui se marie avec Marie Élisabeth Curtis, de cette union naitra Raymond-Marie.

Dès son jeune âge, en 1929, Raymond-Marie est envoyé au séminaire mineur de Dixinn, petit village de pécheurs à l’époque. Après le collège, il intègre les forces armées libres lors de la seconde guerre. Après la guerre en 1945, il reprend les études au Grand séminaire de Sébikotane au Sénégal, de janvier 1946 à juillet 1948.

Raymond-Marie Tchidimbo demande ensuite à intégrer la Congrégation du Saint-Esprit et poursuit ses études de théologie au grand Séminaire des missions de Chevilly-Larue avant d’être ordonné prêtre le 07 octobre 1951 à Chevilly en France.

En 1952, Raymond-Marie Tchidimbo retourne en Guinée, il est nommé directeur de l’école primaire de Faranah avant d’être affecté à l’école normale de Dadabougou à Kankan.

En 1960, le Père Tchidimbo retourne à Conakry où il est nommé vicaire général de l’archidiocèse de Conakry. Après l’expulsion de l’archevêque Mgr Gérard de Milleville, le 10 mars 1962, le pape Jean XXIII le nomme archevêque de Conakry et il devint ainsi le premier évêque autochtone de la Guinée.

A partir de 1967, les problèmes se succèdent pour Mgr Raymond-Marie Tchidimbo, ne s’entendant pas avec Sekou Touré, celui-ci cherche à accuser le prêtre pour le pousser à démissionner. Le 2 décembre 1970, l’archevêque prévient le pape Paul VI de l’imminence de son arrestation.

Le 27 décembre 1970, il est arrêté et accusé de comploter avec les portugais dans le cadre de l’agression du 22 novembre 1970. Deux jours plus tard, le 30, le Vatican manifeste sa surprise et son inquiétude à la suite de l’arrestation de Mgr Tchidimbo.

Il restera en prison jusqu’au 07 août 1979, date de sa libération après plusieurs négociations menées par le président libérien Tolbert et l’ambassadeur de France André Lewin.

Raymond-Marie Tchidimbo meurt le 26 mars 2011 à Venasque en France et sera inhumé le 2 avril 2011 à la Cathédrale Sainte Marie de Conakry.