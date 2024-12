Le ministre de la justice et des droits de l’homme a annoncé ce vendredi 27 décembre 2024 l’arrestation de cinq suspects. Ces interpellations font suite à deux actes criminels récemment enregistrés dans les préfectures de Coyah et Dubréka, grâce à des enquêtes ouvertes par le parquet de ces deux préfectures.

Yaya Kairaba Kaba rassure la population et appelle à la collaboration de tous dans la lutte contre l’insécurité dans le pays. Ci-dessous l’intégralité du communiqué du ministre de la justice.

Alors que l’opinion publique nationale est encore sous le choc, suite à deux cas de viol entraînant la mort des victimes commis à Dubréka, dont les enquêtes sont en cours, c’est avec une réelle indignation doublée de grande désolation que je vous annonce la commission de deux actes criminels qui ont eu lieu respectivement le 18 novembre 2024 au district de Guèmètédé, sous-préfecture de Wassou, préfecture de Dubréka, et le 24 décembre au secteur Zakaria, quartier Doumbouya, sous-préfecture de Wonkifong, préfecture de Coyah.

Le premier acte criminel est relatif à un cas de viol sur une mineure de 16 ans, faits prévus et punis par les articles 818 et 819 du Code de l’Enfant. Les enquêtes entreprises par le Commissariat central de police de Dubréka ont permis l’interpellation du suspect Alseni Sylla, qui a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par Monsieur le Juge d’instruction après l’ouverture d’une information judiciaire par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de première instance de Dubréka.

Le deuxième cas concerne un assassinat à des fins rituelles sur la personne d’un enfant de 14 ans, élève de son état, répondant au nom de Mamadou Saidou BAH. La victime, dont la gorge a été tranchée, a été transportée par ses bourreaux dans un endroit inhabité, près d’un buisson. Faits prévus et punis par l’article 208 du Code pénal.

Des enquêtes ouvertes ont permis l’interpellation de cinq suspects répondant aux identités suivantes :

• Ibrahima Diawara, maçon de profession, domicilié au secteur Zakaria, district de Doumbouya ;

• Lancëi Doumbouya, diplômé en Lettres, domicilié à Kouyeya, Wonkifong ;

• Souleymane Condé, menuisier de profession, domicilié à Kouyeya ;

• Fatoumata CAMARA, couturière, domiciliée à Zakaria ;

• Amadou Sow, mécanicien, domicilié à Zakaria.

Je voudrais souligner que les interpellations de ces présumés auteurs ont été rendues possibles grâce au précieux concours de la population et à la dextérité des officiers de police judiciaire, sous la conduite des parquets d’instance près des juridictions de Dubréka et de Coyah, et sous la coordination du Parquet général près la Cour d’appel de Conakry.

C’est le lieu et le moment de féliciter les services judiciaires pour leur promptitude et les braves populations qui leur ont fourni les informations utiles.

Ces résultats ainsi obtenus marquent la ferme volonté des autorités nationales, au plus haut niveau, de ne laisser aucune infraction impunie.

À cet égard, je voudrais rassurer les citoyens que le gouvernement suit avec une particulière attention l’évolution de toutes les affaires de nature criminelle portées devant les tribunaux de la République. Il tient à ce que les auteurs de ces crimes, dont la seule ambition est d’assouvir leur besoin personnel en instaurant un climat de terreur permanent dans la cité, et d’autre part, de saper les valeurs et les fondements de notre Nation, subissent la rigueur de la loi.

Enfin, j’invite les citoyennes et citoyens de notre pays à œuvrer aux côtés des acteurs de la chaîne pénale pour dénoncer toute personne dont les agissements sont de nature à perturber l’ordre public et les bonnes mœurs. C’est en cela que la Justice sera forte et capable de garantir la paix et la sécurité pour tous.