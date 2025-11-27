En marge de l’assemblée générale de l’intersyndicale de l’éducation, ce jeudi 27 novembre 2025, le secrétaire général du Syndicat national de l’Éducation (SNE) est revenu sur ses accusations visant ses “camarades syndicalistes”, qu’il avait qualifiés de “corrompus” au terme de la 4ᵉ journée de négociations avec le gouvernement, le 25 novembre.

À la Bourse du travail, où les enseignants étaient réunis, Michel Pépé Balamou a tenté de relativiser ses propos, évoquant “un faux incident” comme il en arrive, selon lui, fréquemment : “à l’Assemblée nationale [où] des députés se prennent au collet. Ici même, au palais du Travail, des camarades se prennent au collet. Cela arrive, c’est humain. Mais il y a eu une mauvaise interprétation.”

Pour rappel, à la sortie des négociations du mercredi 25 novembre, une vive altercation avait éclaté entre responsables de l’intersyndicale. “Vous êtes des syndicalistes corrompus, je vais tout dévoiler à la presse. Vous sortez avec des plastiques remplis d’argent. Chaque fois, nous sommes insultés et qualifiés de syndicalistes corrompus”, avait lancé Pépé Balamou à l’endroit de ses collègues.

Ce jeudi, il a pourtant nié avoir tenu de tels propos, dénonçant une manipulation : “Quand vous relayez un propos qui n’a pas été dit, vous devez en apporter la preuve : vidéo, audio ou écrit. J’ai vu des gens s’emporter, mais c’est de l’ignorance. Personne ne peut dire que quelqu’un a pris un sac noir ; c’est faux, c’est de la désinformation.”

Il a ensuite ajouté en contextualisant : “En sortant, j’ai dit : ‘Il faut qu’on aille devant l’Assemblée.’ C’est là que ça n’a pas marché : les camarades ont dit d’attendre et de continuer le lendemain. C’est là que tout est parti. Et vous savez, le diable est partout. Mon objectif était d’aller devant l’Assemblée, mais on m’a dit : ‘Non, voyons-nous d’abord, organisons les anciens.’ C’est là que ça a divergé. Si vous avez entendu autre chose, mettez-vous à l’aise. Le combat continue. Nous avons un seul ennemi : la misère, la pauvreté, le bas salaire. Et notre bonheur réside dans le statut particulier.”