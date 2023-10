Les lignes ont légèrement bougé dans le cadre des négociations entre le gouvernement, le syndicat et le patronat. Une augmentation de 50% a été proposée aux syndicalistes par le gouvernement de transition, ce vendredi 27 octobre 2023. Par contre le patronat est resté silencieux.

C’est une annonce faite par le président du comité de négociations du mouvement syndical, au sortir de la salle de négociations. «Ce qu’il faut retenir, c’est que le Gouvernement a fait une proposition de 50% mais sur la prime de transport. Et sur la valeur monétaire du point d’indice salariale, aucune proposition n’a été faite à part les 20%. Alors, à date, nous avons comme acquis, les 20% sur la valeur monétaire du point d’indice et 50% sur les primes de transport, étant donné que cette prime est de 312.000 francs guinéens. On avait demandé de majorer à hauteur de 500.000 Gnf pour la prime de transport. Pour le logement, nous avons demandé 500.000 Gnf, mais à ce niveau 0% comme proposition », a fait savoir Abdoulaye Barry.

Selon ce syndicaliste, du côté patronat, «il n’y a eu aucune proposition. Nous allons donc nous retourner à la base pour rendre compte».

Par rapport à l’intégration des enseignants contractuels à la fonction publique, Abdoulaye Barry indique que les négociations continuent sur le respect du protocole d’accord. « L’engagement des enseignants contractuels sera effectif, selon ce protocole », dira-t-il.