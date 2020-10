À Conakry puis à N’Djamena, la Guinée affrontera le Tchad dans une double confrontation les 11 et 15 novembre 2020 au compte des éliminatoires de la CAN 2021. Didier Six, sélectionneur de la Guinée a dévoilé une liste de 23 joueurs.

Première de sa poule avec 4 points devant le Mali, la Namibie et le Tchad, la Guinée a l’occasion d’assurer sa qualification a l’occasion de cette double confrontation. Deux victoires suffirait aux hommes de Didier Six pour verrouiller leur place à la CAN 2021.

Pour atteindre cet objectif, le sélectionneur national a concocté sa liste. Mais comme à son habitude, elle n’est pas sans surprise. Le jeune Mamadou Kane, jusque-là U23 et sociétaire du Neftchi Baku en Azerbaïdjan, honorera sa première avec l’équipe A. Moussa Diawara, jeune ailier virevoltant évoluant en Égypte découvrira aussi cette ultime catégorie.

Pour le reste, on pourra compter sur les cadres habituels à l’exception d’Ibrahima Traoré, décidément placardé par Didier Six depuis sa nomination à la tête du Syli.

Gardiens

1 – Aly Keita (Ostersund FK – Suède)

2 – Moussa Camara (Horoya AC – Guinée)

3 – Ibrahima Koné (

Défenseurs

4 – Mohamed Aly Camara (Young Boys – Suisse)

5 – Florentin Pogba (FC Sochaux Montbéliard – France)

6 – Issiaga Sylla (RC Lens – France)

7 – Abou Mangué Camara (Horoya AC – Guinée)

8 – Saidou Sow (Saint Étienne – France)

9 – Mickael Dyresteam (Sarpsborg – Norvège)

10 – Simon Falette (Frankfurt – Allemangne)

Milieux

11 – Baissama Sankoh (Nea Salamina – Chypre)

12 – Mohammed Kane (Neftchi Baku – Azerbaïdjan)

13 – Amadou Diawara (AS Roma – Italie)

14 – Kamso Mara (Slovan Libérec – Tchèque)

15 – Mady Camara (Olympiacos – Grèce)

16 – Naby Keita (Liverpool FC – Angleterre)

Attaquants

18 – François Kamano (Lokomotiv Moscou – Russie)

19 – Moussa Diawara (Antag El Hardy – Égypte)

20 – José M. Kanté (Legia Varsovie – Pologne)

21 – Sory Kaba (FC Mydtjland – Danemark)

22 – Yadi Bangoura (RWD – Belgique)

23 – Demba Camara ( – )

NB : Ces matchs de joueront sans public…