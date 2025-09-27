Le quartier de Kobaya, dans la commune de Sonfonia, est en proie à l’émotion et à l’indignation après la mort tragique de Mamadou Alpha Diallo, un coiffeur assassiné vendredi 26 septembre 2025 aux alentours de 17 h, selon plusieurs témoignages recueillis sur place. La victime aurait été poignardée par son cousin, identifié sous le prénom de Boubacar.

La tension est vive dans le quartier. Des jeunes, furieux, ont tenté de lyncher le présumé auteur des faits, mais les forces de sécurité dépêchées sur place sont intervenues pour empêcher la foule de passer à l’acte.

Mamadou Samba Diallo, ami de la victime, raconte les derniers instants d’Alpha et pleure la disparition d’un « ami aux qualités exceptionnelles ». Selon son récit, le suspect était revenu du village quelques jours auparavant.

« Quand il est arrivé au salon de coiffure, les gars lui ont acheté à manger ; ils ont mangé ensemble. Après le repas, Alpha a commencé à le coiffer. Boubacar n’avait pas l’habitude de payer la coiffure. Cette fois, il a semblé chercher de l’argent dans sa poche, puis il a sorti un couteau et l’a poignardé. Il a reçu un coup à l’abdomen et a été transporté à l’hôpital, où il est décédé », a-t-il expliqué.

Le témoin assure qu’il n’y avait pas d’antécédent de conflit entre la victime et son présumé bourreau. « Depuis que je connais Alpha et Boubacar, ils s’entendaient très bien. Alpha a même accueilli Boubacar chez lui à un moment et l’a aidé à chercher du travail dans le quartier. Je n’ai jamais constaté de haine entre eux », a ajouté Mamadou Samba.

D’après les riverains, après l’agression, Boubacar a tenté de prendre la fuite, mais il a finalement été interpellé par les forces de l’ordre. « Les gendarmes l’ont arrêté difficilement car les jeunes voulaient l’attaquer ; ils voulaient le tuer sur place. Les gendarmes ont dû lancer des gaz lacrymogènes pour évacuer le suspect. Il est actuellement entre les mains des autorités », rapporte un témoin.

Plusieurs habitants relèvent que des actes de violence similaires se multiplient récemment dans la zone, alimentant l’inquiétude et la colère des familles. Face à cette spirale, Mamadou Samba appelle l’État à garantir la sécurité du quartier et à faire respecter la loi pour que justice soit rendue. « Je fais appel à l’État pour assurer notre sécurité et rendre justice. Ce n’est pas le premier cas. Si ces crimes restent impunis, d’autres suivront. La justice doit s’appliquer », a-t-il lancé.

Le corps de la victime est toujours à l’hôpital. Les autorités judiciaires, informées, ont indiqué qu’elles procéderont aux constats d’usage avant de restituer le corps à la famille pour inhumation.

Les habitants de Kobaya réclament des réponses et des mesures concrètes pour prévenir de nouveaux drames.