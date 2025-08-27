C’est désormais officiel. Le milieu de terrain international guinéen Morlaye Sylla s’est engagé avec Damac FC, club de première division saoudienne. Le joueur de 25 ans a signé un contrat de deux ans, assorti d’une option de prolongation. Ce choix marque une nouvelle étape importante dans sa carrière, mais aussi un tournant sur le plan financier.

En séjour depuis plusieurs semaines dans le Golfe, l’ancien sociétaire du Horoya AC quitte le championnat portugais pour découvrir la Saudi Pro League, où il portera les couleurs de Damac FC, ancien club de François Kamano. Avec Arouca FC, où il évoluait depuis 2021, Morlaye Sylla a disputé 114 matchs, inscrit 10 buts et délivré 12 passes décisives. La saison dernière, Damac FC avait terminé 14e du championnat.

Un contrat en or pour le milieu guinéen

L’ancien champion de Guinée percevra désormais un salaire estimé à 60 000 euros par mois (environ 600 millions de francs guinéens), soit près de cinq fois plus que ce qu’il gagnait au Portugal.

Sur l’ensemble de son contrat, Morlaye Sylla touchera plus de 1,2 million d’euros (près de 10,2 milliards de francs guinéens).

Avec ce transfert, le milieu guinéen rejoint la vague de joueurs africains qui optent pour l’Arabie Saoudite, attirés par l’essor sportif et financier de la Saudi Pro League.