Les fortes pluies qui se sont abattues à Conakry, le week-end dernier, ont fait des victimes et des dégâts matériels dans plusieurs quartiers. Le gouvernement guinéen multiplie les efforts pour limiter les dégâts causés par les inondations enregistrées dans la capitale guinéenne.

Alors que les prévisions météorologiques alertent sur de nouveaux risques d’inondations, le Premier ministre Bah Oury a tenu une réunion, ce mardi, 27 août 2024, avec les départements ministériels concernés et les services de la protection civile, pour prendre des précautions.

“Pour sauver des vies, nous devons corriger des décennies de négligence administrative. Dans cette perspective, j’ai tenu une réunion technique avec les services des ministères en charge de l’administration du territoire, des travaux publics, de l’urbanisme et de l’habitat, de la santé, ainsi que de la protection civile”, a déclaré le chef du gouvernement.

Dans l’urgence, Bah Oury a annoncé que “des mesures seront prises pour que les familles occupant les zones inondables et non constructibles soient informées et sensibilisées pour se déplacer afin d’éviter de nouveaux dégâts. Des opérations d’ouverture des voies de ruissellement des eaux pluviales seront menées partout où cela est nécessaire”.

Ces mesures “transitoires”, a en croire le chef du gouvernement, s’ajoutent aux plans de prévention élaborés aux mois de mars et avril 2024.

Cette sortie de Bah Oury intervient au lendemain de celle faite par le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, Kalil Condé, qui a annoncé avoir instruit aux délégations spéciales de “dégager les constructions anarchiques qui obstruent le passage des eaux”.