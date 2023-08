A l’assemblée générale de l’UFDG ce samedi 26 août 2023, Fodé Oussou Fofana a dressé le bilan de deux années du CNRD à la tête de la Guinée.

Pour le vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée, le bilan de la junte au pouvoir se caractérise par la violation des droits et libertés des citoyens Guinéens et l’absence du dialogue entre les acteurs du pays.

“Pour faire le bilan du CNRD, il faut rappeler le discours du Colonel. Le 5 septembre 2021, on a vu un homme à la télé qui a promis de mettre fin à la souffrance des Guinéens, qui a promis de tuer l’ethnie et d’éviter les erreurs du passé. Nous, nous avions applaudi ce discours. Le président Cellou en bon démocrate a soutenu ce discours et a fait le tour du monde pour dire soutenez le CNRD. Mais 2 ans après, où nous en sommes ? C’est la violation flagrante de la Charte de la transition en interdisant les manifestations. Quand vous voulez tuer la démocratie vous interdisez aux gens de manifester. Nous considérons que c’est extrêmement grave pour l’instauration d’un État de droit”, regrette Fodé Oussou.

C’est le même constat qu’il fait dans le secteur de la justice en dépit des engagements pris le 5 septembre. Pour le président par intérim de l’UFDG, la nomination de trois ministres de la justice en 2 ans traduit les échecs enregistrés dans ce secteur.

“Le colonel a dit que la justice sera la boussole qui va orienter les actions de tous les Guinéens. En 2 ans, 3 ministres de la Justice comme pour dire que ça ne va pas. Au temps de Monsieur Alpha Condé j’étais empêché de sortir pour aller me faire signer. Quand le Colonel est venu je me suis dis que tout ça c’est derrière nous, mais j’ai été humilié à l’aéroport, on nous a amené à la justice sur la base de rien comme si on était des criminels. Nous avons été placés sous contrôle judiciaire. Foniké Méngué, Ibrahim Diallo qu’est-ce qu’ils n’ont pas subis après? Voilà le bilan de la justice”, a en croire le leader politique.

Le manque de dialogue inclusif longtemps réclamé par les acteurs fait partie aussi du “mauvais” bilan du CNRD, affirme Fodé Oussou Fofana. Il dénonce la volonté du gouvernement d’écarter les acteurs politiques les plus représentatifs dans le processus en violation de la Charte de la transition.

“On peut tout reproché à Monsieur Alpha Condé, mais à son temps la mouvance et l’opposition se retrouvaient pour discuter. Mais c’est Monsieur Alpha Condé qui ne mettait pas en application les accords politiques. Mais maintenant, vous organisez des dialogues vous mettez de côté les acteurs concernés et en violation de l’article 77 de la charte. Vous mettez en place des facilitateurs, nous on ne reconnaît pas les facilitatrices c’est pourquoi on ne répond à aucun appel des facilitatrices”.

Pour redresser la transition, ce cadre de l’UFDG appelle les grands partis à se retrouver ensemble pour faire des propositions aux autorités.

“Ce qui nous unis et plus fort que ce qui nous divise. Croyez moi si le président Cellou, Sidya, le RPG, Mamadou Sylla, Kouyaté, Fall, Faya, Siaka Barry, si nous mettons à coté nos égaux on se retrouve ensemble et on demande au CNRD d’organiser les élections, Colonel Doumbouya sera obligé de les organiser. Je les invite à cela. Parce que si non on ne gagnera rien, on a vu y a rien on a perdu déjà 2 ans, vous avez soutenus le CNRD le bilan il est là vous le voyez y a rien. Venez il faut qu’on se retrouve pour faire un memo ensemble donner nos propositions pour soutenir cette transition”, lance l’ancien député.

Fodé Oussou Fofana annonce qu’une déclaration de l’UFDG et de l’ANAD sur le bilan du CNRD est attendue dans les prochains jours.