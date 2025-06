Le président du Conseil national de la transition (CNT), Dansa Kourouma, a remis ce jeudi 36 juin 2025 le projet de nouvelle Constitution au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Lors de cette cérémonie officielle, M. Kourouma a souligné que ce texte est le fruit d’un choix réfléchi, consensuel et d’un dialogue permanent entre les institutions, ainsi qu’entre les filles et les fils de la nation guinéenne.

Dans son discours, le président du CNT a d’abord rappelé les grandes lignes de ce processus : « Excellences, Monsieur le Président de la République, vous avez affirmé votre vision d’un processus républicain fondé sur des piliers essentiels : la participation, l’inclusion, la refondation, la rectification institutionnelle, la vérité et la transparence. C’est sur ces bases que le Conseil national de la transition s’est appuyé pour mener à bien sa mission d’élaboration d’une nouvelle Constitution. »

Il a ensuite détaillé la démarche engagée depuis la mise en place du CNT, le 5 février 2022 : « Plutôt que d’écrire dans l’abstraction, nous avons choisi d’écouter — écouter les voix, les douleurs, les attentes et les rêves des Guinéens, non depuis les hauteurs, mais au cœur des préfectures, des quartiers, des cases, des marchés et des lieux de culte. »

Selon lui, ce vaste exercice de consultation populaire, mené entre février et mars 2022, a permis de recueillir la parole vivante de la Nation dans toute sa diversité. « Les conclusions de cette tournée ont été consignées dans un rapport circonstancié, remis à votre autorité le 25 avril 2022 », a précisé Dansa Kourouma.

Plusieurs étapes ont ensuite enrichi ce processus, notamment les Assises nationales, qui ont offert aux victimes de l’histoire l’occasion d’exprimer leurs douleurs sur la table républicaine ; le cadre de dialogue inclusif, convoqué à l’initiative du président de la transition, permettant à toutes les sensibilités politiques, sociales et institutionnelles de contribuer à l’avenir collectif ; le symposium sur le constitutionnalisme, qui a mis en lumière les réalités locales à travers le prisme des meilleures expériences africaines et mondiales ; ainsi que le débat d’orientation constitutionnelle, véritable parlement de la conscience nationale qui a recueilli les réflexions structurées des élites et des organisations.

À l’issue de ces étapes, une commission ad hoc a été mise en place pour formaliser ces contributions dans un avant-projet. « Son travail, conduit avec méthode, rigueur et humilité, a abouti à un texte original et enraciné dans notre réalité », a déclaré le président du CNT.

L’examen et la validation des amendements ont eu lieu lors d’une plénière extraordinaire tenue à huis clos le 9 avril 2025, où le projet de nouvelle Constitution a été adopté à l’unanimité par les conseillers nationaux.

Dansa Kourouma a rendu hommage au président de la transition pour son rôle décisif dans ce processus : « Ce travail n’aurait pu être mené avec sérénité sans votre présence constante, votre autorité calme et votre respect des institutions. Vous avez su conjuguer exigence et ouverture, fermeté et écoute. »

Il a conclu en adressant au chef suprême des Forces armées, le général Mamadi Doumbouya, ce message : « Veuillez recevoir ce projet de Constitution de la République de Guinée. Ce texte est le fruit d’un choix réfléchi et consensuel d’un peuple rassemblé, d’un leadership éclairé et d’un dialogue constant entre les institutions, entre les filles et les fils de notre pays. »