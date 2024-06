Six membres d’une même famille ont péri dans un incendie survenu dans la nuit du mercredi à jeudi 27 juin 2024 à Yeguéyah, située à une vingtaine de kilomètres de la commune urbaine de Dubréka.

Sékou Camara, un témoin joint par Guinee360, revient sur les circonstances du drame : “Lorsqu’on est arrivé, la maison était inaccessible, on ne pouvait pas s’approcher parce que l’intensité du feu était énorme. À ce moment-là, il y avait des survivants, mais nous n’avons rien pu faire.

Donc, il y a eu six morts et le contenu de la maison a brûlé. Il s’agit de la famille Honomou. Le propriétaire de la maison est un monsieur qui travaille au port de Conakry. Selon nos informations, ce qui a causé l’incendie, c’est qu’ils avaient allumé un anti-moustique et l’avaient posé sur une armoire. Cet anti-moustique serait tombé sur un fauteuil qui a pris feu. Les flammes ont atteint la moto qui était garée à l’intérieur de la maison. C’est ce qui a déclenché l’incendie”, a-t-il expliqué.

Liste des victimes :

1.Alphonse Cécé Séko Honomou (propriétaire de la maison) 65 ans ;

2.Fanta Camara (épouse) 45 ans ;

3.Khadija Camara (nouvelle mariée à Timothée ami de la famille) ;

4.Lucie Koivogui ;

5.aminata SYLLA ;

6.Fanta Koivogui (3ans).