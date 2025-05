Réunis en séance plénière ce mardi 27 mai 2025 à l’Hémicycle du Palais du Peuple, les conseillers nationaux guinéens ont adopté trois conventions importantes pour le développement économique et infrastructurel du pays.

1. Convention de concession et contrat d’achat d’énergie électrique

Le premier accord porte sur le projet de développement de la centrale solaire photovoltaïque de Khoumaguéli, située à Linsan, sur le plateau de Khoumaguéli.

Selon les termes de cette convention, l’État guinéen accorde à la société Khoumaguéli Solar S.A. le droit exclusif de concevoir, financer, construire, exploiter et entretenir une centrale solaire d’une capacité de 40 MW. L’électricité produite sera vendue à EDG SA pour une durée de 25 ans, à un tarif de 0,079 USD par kWh.

Après cette période, conformément au modèle Build-Operate-Transfer (BOT), les infrastructures seront transférées gratuitement à l’État en bon état de fonctionnement.

Le coût total du projet est estimé à 60 millions d’euros, financés à 20 % par des fonds propres de la société et à 80 % par emprunt. La centrale s’étendra sur 80 hectares et comprendra environ 85 000 panneaux photovoltaïques équipés de systèmes trackers pour optimiser la captation solaire. Elle sera raccordée au réseau national via une nouvelle sous-station connectée à la ligne de transmission 110 kV entre Garafiri et Conakry.

2. Convention d’établissement entre FERMAV INDUSTRIE SASU et la République de Guinée

Cette convention vise à développer une chaîne de valeur dans la production avicole et agricole en Guinée, notamment autour des poulets de chair.

Financé à hauteur de 65 millions de dollars, le projet inclut un investissement indirect de 85 millions de dollars pour accompagner 294 fermes sur l’ensemble du territoire.

D’une durée de 15 ans renouvelable 5 ans, ce partenariat bénéficie d’une stabilité fiscale accordée par l’État.

La société FERMAV INDUSTRIE SASU, filiale du groupe guinéen SONOCO, sera soutenue techniquement par le groupe français NTD et financièrement par BPI-France.

Les investissements porteront sur :

Un projet avicole (poussinières, fermes reproductrices, couvoirs, abattoirs)

La production agricole (maïs et soja)

La production d’aliments pour volaille et bétail via une usine dédiée

Ce programme devrait générer plus de 1 000 emplois directs et 200 000 emplois indirects, avec des objectifs annuels ambitieux :

15 millions de poulets de chair produits (5 millions par SONOCO et 10 millions par les communautés locales)

15 000 tonnes de maïs (5 000 par SONOCO et 10 000 par les communautés)

Le projet prévoit un accompagnement des communautés pour faciliter l’accès aux intrants, aux financements et à la commercialisation.

3. Convention de financement pour la Cité Administrative de Koloma

Le troisième accord concerne le financement de la conception et la construction de la Cité Administrative de Koloma, d’un montant total de 284,4 millions d’euros.

Ce financement est assuré par Deutsche Bank AG, Standard Chartered Bank de Singapour (chacune à hauteur de 186,2 millions d’euros), ainsi que par United Kingdom Export Finance (UKEF) qui apporte 98,2 millions d’euros. L’État guinéen participera à hauteur de 5 % du coût total, soit environ 10,6 millions d’euros.

Les conditions du prêt comprennent :

Un taux d’intérêt de 1,05 % plus Euribor

Une commission d’engagement de 0,46 % (prêteur direct) et 0,48 % (prêteur couvert)

Une durée de remboursement de 10 ans avec 2 ans de période de grâce

Des remboursements semestriels en euros

Une date de clôture fixée à 24 mois

Une pénalité de retard de 1 %

Les travaux porteront sur la construction :

De 12 bâtiments administratifs R+7 évolutifs

De 2 parkings R+2

D’un auditorium de 350 places

D’un théâtre en plein air de 500 places

D’un bâtiment dédié à l’administration du projet, d’un centre de réunions, d’espaces de travail et d’un pavillon héritage

De galeries plantées, voiries internes, aménagements paysagers et réseaux d’infrastructures

De locaux techniques, réservoirs d’eau potable pour incendie et irrigation, clôture périphérique, guérite principale, postes de gardiennage

D’une station d’épuration des eaux usées

Ces conventions traduisent une volonté claire des autorités guinéennes de promouvoir la diversification économique, le développement durable et l’amélioration des infrastructures publiques.