A travers un communiqué publié dans la soirée de ce lundi, le FNDC, l’ANAD et le Collectif pour la Transition en Guinée (CTG) invitent les citoyens guinéens résidents en France à manifester le 18 mai prochain contre la présence du président Alpha Condé à Paris.

Ci-dessous le communiqué

« Le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), l’Alliance Nationale pour l’Alternance et la Démocratie (ANAD), le Collectif pour la Transition en Guinée (CTG), les Forces Vives (FV) et le Réveil Guinée (RV) invitent les démocrates Guinéens résidant en Europe et les amis de la Guinée à participer à une manifestation qu’ils organisent le 18 Mai 2021 à Paris, à l’occasion de l’arrivée du dictateur Alpha CONDE en France.

Il s’agira de protester contre la venue du despote guinéen au pays des droits de l’homme et de démontrer à la face du monde le rejet catégorique et massif de son régime illégal et liberticide.

Cette manifestation sera mise à profit pour dénoncer la prise en otage du pays par des imposteurs et exiger le départ du dictateur Alpha Condé du pouvoir et la libération de tous les détenus politiques.

Nous invitons le Peuple de Guinée à rester mobilisé pour la poursuite du

combat jusqu’au départ du dictateur Alpha Condé.

LE LIEU ET L’HEURE DE LA MANIFESTATION VOUS SERONT COMMUNIQUES ULTÉRIEUREMENT»