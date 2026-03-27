La magistrature guinéenne est en deuil. Le procureur du tribunal de première instance de Pita, Malick Marcel Oularé, est décédé ce vendredi 27 mars 2026 à l’hôpital Ignace Deen, à Conakry, des suites de maladie. L’information a été confirmée par une source proche de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

Magistrat reconnu pour sa rigueur, Malick Marcel Oularé avait auparavant occupé les fonctions de substitut du procureur spécial près la CRIEF. À ce poste, il s’était illustré dans le traitement de plusieurs dossiers liés au détournement de deniers publics.

Récemment nommé par décret, procureur du tribunal de première instance de Pita, il laisse derrière lui l’image d’un professionnel engagé au service de la justice.