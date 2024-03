Ces derniers temps, la ville de Kankan est en proie à la recrudescence du banditisme. Une semaine après celle dans dans le quartier Bordo, en pleine journée, une attaque à main armée s’est produite dans la journée du mardi 26 mars 2024 dans le quartier Mourioulen.

Des individus lourdement armés se sont attaqués à une boutique d’Orange money où ont emporté une forte somme d’argent.

La victime, Djidji Camara, était dans son magasin de vente de ciment situé en centre ville lorsqu’il a reçu l’appel de son épouse vers 11 heures. Il explique s’être immédiatement rendu sur place, mais les bandits étaient déjà partis.

“Pour le moment, je ne peux pas dresser un bilan exact. Je connais mon fond de roulement, j’ai des partenaires aussi. Tu peux avoir un client qui a besoin d’un dépôt 10 millions et que tu n’a pas ce montant dans ton compte, tu peux directement appeler le distributeur il fait le dépôt sur ton compte après il vient récupérer l’argent. Parfois, nous passons toute la journée dans ça. Pour le moment, il m’est très difficile de dresser d’évaluer les pertes”.

Face à la recrudescence des attaques, M. Camara lance un appel aux autorités. “ C’est de renforcer la sécurité. C’est aujourd’hui que j’ai appris qu’il y a une patrouille mixte a Kankan. Cela doit être renforcé davantage parce que je ne peux comprendre qu’à 11 heures que les bandits s’attaquent aux biens des paisibles citoyens. J’ai été victime d’une attaque en main armée à trois reprises. La dernière remonte d’il y a trois mois. J’avais perdu 37 millions plus mon ordinateur”.

Pas plus tard que le 19 mars qu’une autre attaque avait eu lieu dans le quartier Bordo relevant de la commune urbaine de Kankan.

L’attaque avait été perpétrée par 3 individus venus sur une moto braquer une boutique de transfert d’argent. Ils ont tiré de sommation et pris 4 téléphones et une somme de 10 millions Gnf avant de s’enfuir.

Mamoudou Aimé Césaire Condé.