En séjour à Conakry, l’artiste Franco-guinéen, Ibrahima Diakité alias Gazo, est tombé sous le charme du jeune rappeur guinéen Kassafan le Mélangeur.

C’est bien une réalité, le natif de Châteauroux (France) est bien séduit par le jeune rappeur guinéen mélangeur. Pour preuve, dans une vidéo diffusée sur les réseaux, la star Gazo fait un geste de confirmation sur un extrait de l’œuvre du jeune rappeur guinéen. Impressionné, Gazo a également diffusé une photo de lui en compagnie du jeune rappeur « Mélangeur » sur ses réseaux notamment Instagram, Facebook puis partagé le titre ‘’ Ta Kha Mélangeur ‘’ du jeune rappeur guinéen sur son compte Instagram.

Quant au jeune rappeur au style drille, révélé au grand public avec des titres tranchants comme « C’est quoi les bye de Gnakry ? » Ou « Frein à main naa », Mélangeur ou Khassafan vit bien en ce moment au côté de l’un des plus grands rappeurs du moment en Europe et à travers le monde. Mélangeur, à son tour, a aussi repris la même photo sur ses réseaux avec plus d’audace comme une annonce de collaboration avec le rappeur Gazo.

Par ailleurs, depuis son arrivée, la star profite de l’occasion pour découvrir le pays de ses ancêtres et dans la journée de ce dimanche 26 mars 2023, Gazo et Mélangeur ont passé un instant de distraction ensemble à la Bluezone de Kaloum. Ce qui confirme à suffisamment la parfaite connexion entre les deux rappeurs.

Pour rappel, le rappeur Gazo est en Guinée pour une mission de charité en faveur des enfants défavorisés et en même temps, il y est venu pour se ressourcer et tenter de mettre en place quelques projets, rapporte le site Sitanews.net.

Moustapha Barry