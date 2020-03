Violences à N’zérékoré: l’UFDG exige une enquête internationale indépendante

L’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), exige une enquête internationale sur les violences enregistrées dans la ville de N’zérékoré.

C’est pour faire la lumière sur les accusations que le RPG arc-en-ciel, porte contre le leader de cette formation politique qui, selon le parti au pouvoir, serait derrière les mouvements qui se sont soldés à une dizaine de morts et des dégâts matériels importants.

C’est en tout cas ce qu’a dit ce vendredi, 27 mars 2020, l’un des responsables du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo, lors d’un entretien accordé à notre rédaction.

Ben Youssouf Keita, soutient que, ces accusations visent simplement à désorienté l’attention des Guinéens vers l’essentiel.

«Vous savez en Guinée, plus le mensonge est gros, plus on le croit. Leur idée est qu’il faut détourner l’esprit des Guinéens de l’échec de la mascarade électorale qu’ils viennent d’organiser, pour s’occuper à ces arts des choses. Ce qui se passe à N’zérékoré c’est la faute du Rpg arc-en-ciel qui gouverne avec la violence. Il faut qu’ils arrêtent de diviser les Guinéens.»

Selon ce député, N’zérékoré que le RPG a toujours considéré comme son « électorat captif », a cette fois-ci a cassé ce mythe et à montrer son «opposition farouche» à la gouvernance du régime actuel.

Le RPG arc-en-ciel accuse Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l’opposition, en complicité avec la diasporas de la Guinée forestière d’être derrière ces violences dans le but de pousser l’armée à reprendre le pouvoir.

«S’ils sont sûr de ce qu’ils avancent comme propos, nous demandons une enquête internationale indépendante, dépêchée par les Nations-Unies, pour faire la lumière sur les évènements de N’zérékoré, de Galapaye, de Womey et d’ici même à Conakry. Les cent cinquante (150) personnes qui ont été tuées lors de nos manifestations. Parce qu’on ne fait pas confiance à aucun membre de ce gouvernement pour ouvrir des enquêtes.» rétorque le député Keita

À son tour, ce proche de Cellou Dalein Diallo, pointe un doigt accusateur sur certains cadres du parti au pouvoir qui seraient selon lui, derrière ces événements.

«Ces mensonges là ne tiennent plus. Les Guinéens ont compris que le RPG a toujours fonctionné avec la violence. Si non, qui a emmené les donzos en forêt, qui appelé les gens à l’affrontement, qui a dit que les Koniankés sont prêts pour la guerre, qui a enlevé les corps des victimes à l’hôpital régional de N’zérékoré pour aller les enterrés?» s’interroge t-il