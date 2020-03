Coronavirus en Guinée : UBA Guinée fait un de 960 000 000 GNF au Ministère de la Santé

Suite à l’annonce faite par le Groupe United Bank for Africa Plc (UBA) qui avait annoncé le 26 mars 2020 un don de plus de 14 millions de dollars qui serait réparti entre tous les pays d’Afrique dans lesquels UBA est implanté ; la filiale guinéenne par le truchement de sa Fondation s’est rendue au Ministère de la santé pour apporter sa contribution en vue de soutenir la riposte globale panafricaine contre la pandémie mondiale du coronavirus (COVID-19).

La délégation de la banque, avec à sa tête le directeur général, Monsieur Tony Odeigah a été reçue par son Excellence Mr Remy Lamah Ministre de la santé et son cabinet.

Cette contribution représente un soutien important et opportun car il permettra de fournir à la Guinée du matériel de secours, des équipements de soins essentiels et une assistance.

Dans son adresse de la vieille de la remise en Guinée, Le président du groupe UBA, Tony O. Elumelu, avait déclaré : « Il s’agit d’un moment où nous devons tous jouer notre rôle. Cette épidémie mondiale doit unir les citoyens, les gouvernements et les chefs d’entreprises, et ce sans délai. Étant donné que le nombre de cas de coronavirus augmente rapidement au Nigéria et en Afrique, le secteur privé doit travailler main dans la main avec les différents gouvernements pour endiguer la propagation de cette pandémie mondiale. »

« Nous saluons les efforts des gouvernements et nous sommes disposés à collaborer et à contribuer avec nos ressources à l’effort collectif, qui permettra une riposte rapide et efficace contre la pandémie » a-t-il ajouté.

Présente dans 20 pays africains et au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France, United Bank for Africa a une longue expérience de soutien à ses communautés pendant les moments de difficultés.