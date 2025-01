L’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD) a réagi au rapport de la mission électorale de l’ONU sur la situation de la transition guinéenne, publié la semaine dernière. L’organisation dirigée par Cellou Dalein Diallo affirme que la crise que traverse le pays découle principalement du refus des autorités de respecter le chronogramme initial de la transition.

Dans une déclaration parvenue à Guinée360, ce lundi 27 janvier 2025, l’ANAD a d’abord réaffirmé la position des Forces de Guinée, dont elle est membre, de ne pas reconnaître le CNRD et d’exiger une transition civile pour restaurer l’ordre constitutionnel.

Les responsables de l’ANAD ont ensuite commenté le rapport de l’ONU, qu’ils considèrent comme “un tableau réaliste et objectif” de la crise actuelle en Guinée. “Cette crise découle principalement du refus des autorités de respecter le chronogramme de transition convenu avec la CEDEAO”, soutient l’organisation, rappelant que cette situation s’est aggravée par les violations répétées de la Charte de la transition par le CNRD, notamment en ce qui concerne les droits humains, les libertés fondamentales, ainsi que l’interdiction faite aux responsables de la transition de se porter candidats aux élections.

L’Alliance nationale pour l’alternance rappelle également que, depuis le début, les Forces Vives de Guinée n’ont cessé de dénoncer “les disparitions forcées d’acteurs de la société civile et de journalistes, les morts suspectes en détention de personnalités civiles et militaires, l’assassinat impuni de plus de 60 manifestants, le musellement de la presse, ainsi que la corruption et les détournements de fonds publics”.

Pourtant, dans son rapport, la mission des Nations Unies souligne que la crise de confiance entre les acteurs politiques et la junte est aggravée par ces dérives, ainsi que par une absence manifeste de volonté politique d’organiser des élections crédibles pour rendre le pouvoir aux civils.

“La décision de confier l’organisation des élections au Ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation (MATD) et aux préfets, tous issus de l’armée, la dissolution des conseils communaux élus, la mise en place de délégations spéciales dirigées par des partisans zélés de la candidature du chef de la junte, et le remplacement des chefs de quartiers et de districts par des personnes acquises à cette cause témoignent clairement de la volonté de la junte de confisquer le pouvoir”, réplique l’ANAD.

S’agissant du fichier électoral, l’ANAD indique que celui de 2020 peut être actualisé pour permettre la tenue des élections. “L’argument du RAVEC (Recensement Administratif à Vocation d’État Civil) n’est qu’un stratagème visant à retarder les élections pour préparer une mascarade électorale, avec pour objectif de faire proclamer le chef de la junte Président élu dès le premier tour”, ajoute l’organisation. Elle demande aux Nations Unies de ne pas s’associer à un tel “simulacre”.

L’ANAD estime que l’ONU doit, au contraire, veiller à ce que toutes les conditions d’un scrutin libre, transparent et inclusif soient réunies, et que les élections soient organisées dans le respect strict des dispositions de la Charte de la transition.