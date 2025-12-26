À l’occasion de la célébration de Noël, l’Agence guinéenne de la sécurité routière (AGUISER) a rendu public le bilan de la veille opérationnelle assurée par ses unités les 24 et 25 décembre 2025. Selon les données communiquées, sept (7) accidents de la circulation ont été enregistrés sur les axes routiers de Conakry, Dubréka, Kobaya et Mamou, faisant un mort et quatre blessés, dont plusieurs cas graves.

Le premier accident mortel est survenu dans l’après-midi du 24 décembre, aux environs de 16 heures, sur l’autoroute Fidel Castro, près du pont du 8-Novembre. Une collision entre deux motos a coûté la vie à une personne, tandis qu’une autre a été grièvement blessée.

Un peu plus tard, vers 17 h 40, toujours sur l’autoroute Fidel Castro, cette fois au niveau de Dixinn-Gare, une camionnette a percuté un piéton, causant des blessures graves à ce dernier.

Dans la nuit du 24 décembre, aux environs de 3 heures du matin, une collision s’est produite entre un véhicule Land Cruiser sans plaque d’immatriculation et une Renault. L’accident n’a pas fait de blessés, mais a occasionné d’importants dégâts matériels.

La même nuit, à Mamou, aux alentours de 20 heures, une moto de marque TVS a heurté une piétonne, qui a subi des blessures légères.

Le 25 décembre, à 6 heures du matin, un accident impliquant une voiture de marque Toyota s’est produit au carrefour Lambanyi. L’incident s’est soldé par d’importants dégâts matériels, sans faire de victimes.

Une heure plus tard, à 7 heures, un autre accident a été enregistré sur la corniche nord, en face de l’école Amadou Sylla de Kobaya. Une moto TVS est entrée en collision avec un tricycle, faisant un blessé grave.

Enfin, dans l’après-midi du 25 décembre, aux environs de 15 heures, un accident avec des dégâts matériels légers a été signalé sur la RN3, à Dar-Salam, dans la commune urbaine de Dubréka. Une Jeep et une moto Boxer sont entrées en collision, sans faire de victimes.

La Direction générale de l’AGUISER précise que “la majorité de ces accidents est liée à l’imprudence, au non-respect des règles de circulation et à l’excès de vitesse”, appelant ainsi les usagers de la route à davantage de responsabilité, surtout en période de fêtes.