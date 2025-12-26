Un violent accident de la route impliquant un véhicule de transport en commun a fait dix morts sur l’axe Kouroussa–Kankan. Le drame s’est produit dans la localité de Sabrala, dans l’après-midi du vendredi 26 décembre, selon des informations rapportées par Africaguinee.

D’après une source hospitalière citée par nos confrères, le bilan provisoire fait état de dix victimes, parmi lesquelles cinq hommes et cinq femmes, dont le chauffeur du véhicule et son apprenti. Une seule personne a survécu à l’accident : une fillette de 12 ans, actuellement admise à l’hôpital où elle reçoit des soins.

Les premières indications recueillies sur place pointent un excès de vitesse comme cause probable de cet accident meurtrier. Une enquête devrait permettre d’établir avec précision les circonstances du drame.