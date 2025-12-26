En prélude à l’élection présidentielle prévue ce dimanche 28 décembre, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile annonce la mise en place d’un important dispositif sécuritaire sur l’ensemble du territoire national. Plus de 11 000 agents de la police nationale sont mobilisés afin d’assurer le bon déroulement du scrutin.

À la veille du vote, le directeur central de la sécurité publique, le contrôleur général de police Lancei Camara, s’exprimant au nom du directeur général de la police nationale, a précisé l’ampleur de ce déploiement.

“Au total, 11.626 policiers sont mobilisés pour assurer la sécurité du processus électoral, depuis l’ouverture des bureaux de vote jusqu’à la proclamation des résultats finaux”, a-t-il déclaré, avant de détailler la répartition des effectifs.

“Dans la zone spéciale de Conakry, 7.878 agents sont déployés. À l’intérieur du pays, la répartition se présente comme suit : 1.332 policiers à Kindia, 606 à Boké, 183 à Mamou, 233 à Labé, 229 à Faranah, 688 à Kankan, et 477 agents dans la région de N’Zérékoré”, a-t-il expliqué, réaffirmant l’engagement de la police nationale à assumer pleinement sa mission régalienne.

“La police nationale restera mobilisée durant toutes les étapes du scrutin, de la sécurisation des bureaux de vote à la centralisation des résultats, afin de garantir un climat de paix, de sécurité et de transparence”, a-t-il rassuré.

À travers ce dispositif, les autorités entendent prévenir tout incident et assurer la sécurité des citoyens avant, pendant et après le scrutin présidentiel.