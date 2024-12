Le Leader du MoDeL, Aliou Bah, a été bloqué à à la frontière à Pamelap alors qu’il se rendait en Sierra Leone.

L’information a été confirmée à travers un communiqué du parti. “Nous venons d’apprendre que M. Aliou Bah, président du MoDeL, a été empêché de franchir la frontière nationale alors qu’il se rendait à Freetown accompagné de son chef de protocole et d’un membre de sa famille. (…) Selon les informations dont nous disposons à ce stade, M. Aliou Bah et sa délégation ont été arrêtés à la frontière et ont été contraints d’attendre des instructions provenant de Conakry. Depuis midi, ils étaient toujours retenus sur place, et il nous a été confirmé par la suite qu’ils ont été formellement interdits de sortie du territoire”, précise-t-on.

Le leader du MoDeL a vu son téléphone “confisqué” et a été “escorté par la gendarmerie en direction de Conakry, sans que sa destination exacte ne nous soit communiquée pour le moment”.