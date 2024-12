L’appel à manifester des Forces Vives de Guinée (FVG) ne fait pas l’unanimité au sein de la plateforme. Alseny Farinta Camara, responsable à l’organisation du FNDC, exige des FVG la suspension de leur déclaration du mercredi.

Selon lui, l’urgence est d’abord le retrait des représentants des entités membres des Forces Vives des organes de la transition.

« Au regard des défis et enjeux démocratiques actuels, j’estime qu’il est indispensable de suspendre notre déclaration et toutes les actions avant la date indiquée pour exiger la démission des représentants des partis politiques et des acteurs de la société civile épris de justice sociale, de gouvernance vertueuse, transparente et redevable des organes de la transition, réunis au sein des Forces Vives de Guinée », a-t-il indiqué.

Dans leur déclaration du mercredi 25 décembre 2024, les Forces Vives de Guinée ont réaffirmé leur décision de mettre en place d’une transition civile, tout en appelant à des manifestations à partir du 6 janvier 2025.