Dans le cadre de la maîtrise du personnel, un contrôle interne des dossiers et présence physique des fonctionnaires a été instauré au ministère de la Justice et des droits de l’homme. Ledit contrôle a décelé des cas d’abandon de service d’une part et d’autre part, des fonctionnaires affectés mais non postés, ne s’étant jamais présentés lors du contrôle, mais qui continuent à percevoir les salaires au détriment de l’Etat par virement bancaire.

Suite à cet état de fait, le ministre de la Justice et des droits de l’homme a instruit aux contrôleurs de prendre des mesures idoines pour les gels des salaires en vue de permettre de clarifier la situation des intéressés dont les noms et prénoms suivent.

La rédaction de Guinée360 vous propose, ci-dessous, la liste des fonctionnaires concernés: