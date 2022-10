Accompagné des facilitatrices du cadre dialogue inclusif, le premier ministre s’est rendu au siège du parti Bloc Libéral, ce mercredi 26 octobre 2022, où il a échangé avec les partis politiques membres de la CPR. Dr Bernard Goumou a demandé à ses leaders d’être la porte voix des facilitatrices auprès des coalitions qui hésitent de prendre part au dialogue.

À l’entame de ses propos, le premier ministre a fait que sa tournée dans les QG des coalitions politiques, se situe dans le cadre de l’activité préparatoire pour l’ouverture du cadre dialogue inclusif. Selon Dr Bernard Goumou, on ne peut aller dans le cadre de dialogue sans qu’il ne se déplace pour rencontrer les parties prenantes, pour les écouter, prendre en compte leurs suggestions et préoccupations.

Il a aussi laissé entendre que les facilitatrices sont en train de rédiger les termes de références du cadre de dialogue pour que chacun qui s’y trouve .

Ces TDR qui sont en phase de rédaction « vont être soumis au médiateur de la CEDEAO pour permettre les choses d’aller très vite.»

Ce cadre de dialogue sera permanent, promet le chef de gouvernement. Il martèle que tant que la transition existe, le cadre de dialogue le sera aussi. «Les filles et fils de la Guinée vont se retrouver dans ce cadre de dialogue , échanger, se dire la vérité afin de pouvoir construire une meilleure Guinée. La Guinée a trouvé un accord avec la CEDEAO sur la durée du chronogramme qui est de 24 mois qui va être très prochainement soumis à la conférence des chefs d’États et de Gouvernement mais, je pense que les problèmes guinéens doivent être résolus par les Guinéens. Si nous on s’entend dans un cadre de dialogue pour dire que c’est ce que nous voulons pour dire c’est ce que nous voulons pour notre pays , évidemment tout le monde va acter, et le président est dans cette posture là. Donc, je vous demande d’être la porte de voix de nos facilitatrices auprès de vos collègues qui hésitent encore de venir autour de la table.»

Après avoir écouté attentivement le premier ministre et les facilitatrices, la coalition des partis politiques pour la rupture (CPR), a posé les conditions suivantes pour sa participation au cadre de dialogue inclusif.

«Le traitement égalitaire de toutes les coalitions prenant part au cadre de dialogue, la séparation des questions politiques des questions judiciaires lors du cadre de dialogue, l’affirmation de la souveraineté du pays, la désignation d’au moins un membre par coalition pour participer au cadre de dialogue.»

Par ailleurs, la CPR a rassuré le premier ministre Dr Bernard Goumou, sa participation audit cadre de dialogue dans «la paix nationale, la concorde pour qu’ensemble nous puissions relever le défi de l’unité pour le retour rapide à l’ordre constitutionnel», a indiqué le porte-parole de la circonstance Daniel Kolié.

Mamadou Saïdou DIALLO