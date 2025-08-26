Le Bureau guinéen du droit d’auteur (BGDA) a annoncé ce mardi 26 août 2025, lors d’une conférence de presse à Conakry, une vaste réforme de son système de gestion.

Présentée comme une étape « historique » par ses responsables, cette refonte vise à instaurer plus de transparence, de modernisation et d’équité dans la répartition des revenus destinés aux créateurs.

Prenant la parole, le chef de cabinet du ministère de la culture, Hamidou Bah, a insisté sur la portée de cette initiative.

“L’heure est à la transparence et à la modernisation. Ce chantier touche à la survie et à la dignité de nos créateurs, de nos auteurs et de tous les acteurs de la culture. Nous actons aujourd’hui une transformation profonde et nécessaire du système de gestion collective du droit d’auteur en Guinée”, a-t-il déclaré, évoquant une modernisation administrative et technologique “sans précédent”.

“Concrètement, la réforme repose sur la dématérialisation des opérations et la diversification des modes de paiement afin d’atteindre tous les artistes, quel que soit leur lieu de résidence”, a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur général du BGDA a détaillé la procédure utilisée désormais pour le paiement.

“Tous les paiements se feront désormais par virement bancaire ou via mobile money, conformément au principe du zéro espèce. Là où seuls deux ou trois droits étaient traditionnellement perçus depuis 1980, onze lignes de droits sont désormais identifiées”, a-t-il expliqué.

Il a également indiqué que des listes provisoires de bénéficiaires sont disponibles depuis avril et a invité chaque auteur à vérifier la déclaration de ses œuvres ainsi que l’exactitude de ses informations bancaires ou de mobile money.

S’adressant directement aux artistes, le directeur général a lancé un appel à l’adhésion.

“Chers créateurs, cette réforme est avant tout la vôtre. Vos œuvres continueront d’être rémunérées de votre vivant, puis 80 ans après vous au bénéfice de vos ayants droit. Déclarer vos œuvres, c’est protéger vos droits, sécuriser vos revenus et contribuer à la pérennité du système.”

Aux usagers, il a rappelé que le respect du droit d’auteur n’est pas une contrainte, mais un investissement dans la culture et l’avenir du pays .