Cet atelier de deux jours (25 et 26 août 2020), organisé par l’ONG internationale Search for Common Ground vise à outiller des journalistes des médias en ligne et de la presse écrite sur le renforcement des capacités électorales, de la responsabilité des normes et gouvernances démocratiques.

Financé par l’USAID, cet atelier se tient sous le thème : « l’approche common ground, le rôle du journaliste en période électorale et la gestion des rumeurs « , à l’hôtel de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Durant deux jours, ces hommes de médias augmenteront leurs connaissances sur les stratégies de transformation des conflits en période électorale. A l’ouverture de cette formation, les journalistes présents à cet atelier ont exprimé aux formateurs, leurs souhaits à la sortie de cet atelier. Adama Hawa Bah