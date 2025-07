Dans un entretien accordé à Guinée360, le porte-parole du Forum des forces sociales de Guinée (FFSG), Ibrahima Balaya Diallo, s’est exprimé sur la nomination de Djénab Touré à la tête de la Direction générale des élections (DGE), ainsi que sur les statistiques du recensement électoral récemment publiées. Il alerte sur les risques de contestation liés, selon lui, à une mauvaise préparation du processus électoral.

Dès l’entame, Ibrahima Balaya Diallo a préféré s’abstenir de tout commentaire sur la nomination de Djénab Touré, estimant que le système électoral est déjà verrouillé :

« Je préfère ne pas commenter sur la dame, parce que tout simplement, ça ne sert à rien en fait. Je crois que le système est déjà verrouillé. Donc moi je crois qu’aujourd’hui, on est en train de nous préparer à des contestations réelles. »

Le porte-parole du FFSG s’est également prononcé sur les chiffres du recensement électoral, rendus publics par le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, qui placent largement la région de Kankan en tête en nombre d’électeurs potentiels. Il appelle à la neutralité du processus :

« Écoutez, je crois qu’en Guinée, on ne fait pas la part des choses. Entre ce qui doit être politisé et ce qui doit être dépolitisé. Moi je crois que le fichier électoral, l’administration, il faut dépolitiser tout ça. Parce que c’est des choses que nous pouvons suivre demain. »

Il remet en cause la crédibilité des statistiques avancées, notamment en tenant compte du poids démographique de Conakry, marqué par une forte urbanisation :

« Quand on dit que Kankan, c’est 2,2 millions de potentiels électeurs, alors qu’à Conakry, on sait le rôle de l’exode rural dans nos pays africains, et la Guinée n’y échappe pas. La question, c’est comment aujourd’hui Kankan doit dépasser Conakry. Franchement, je crois que tout ce que tu fais, ça se retournera comme un effet boomerang. »

Face à ces constats, Ibrahima Balaya Diallo redoute des tensions avant et après le scrutin si le processus n’est pas assaini :

« Ce qui est dangereux, on risque d’avoir même des contestations en amont et en aval du processus électoral. Parce que déjà, si en amont il y a des contestations, cela veut dire qu’aujourd’hui le processus est biaisé. »