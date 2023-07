Les témoignages des victimes des évènements du 28 septembre 2009, se poursuivent devant le tribunal criminel de Dixinn. Ce mercredi 26 juillet 2023, l’épouse d’une victime qui est paralysée suite à sa blessure au Stade, a expliqué la situation de son mari

Moussa Bella c’est le nom de la victime. Ce monsieur a maintenant un des côtés paralysé, vu qu’il n’arrive pas à parler pour expliquer ce qu’il a vécu au Stade, il a fait une procuration à sa femme, madame Kadiatou Barry pour parler en son nom.

Dans ses explications, madame Kadiatou Barry a fait savoir que ce jour, lorsque son mari lui a informé qu’il partait au Stade, elle s’est opposée, mais en vain. Vu que son époux s’est rendu au Stade, aux environs de 14 h, elle a tenté de le joindre impossible. C’est aux environs de 17 h, qu’elle aurait aperçu un groupe de personnes qui venait vers elle. Ces personnes détenaient la carte d’identité de son mari en main. Arrivée à son niveau, elles ont demandé : “Qui est la femme de Moussa Bella ? J’ai répondu que c’est moi. J’ai d’abord demandé si mon mari est mort au Stade, ces personnes m’ont répondu non. Elles m’ont demandé de prendre de l’eau chaude et quelques habits pour aller au chevet de mon mari à l’hôpital. J’ai trouvé que mon mari avait du sang sur son corps et a eu une crise dans la clinique où il était alité. J’ai utilisé la serviette avec de l’eau chaude pour nettoyer le sang, après j’ai changé ses habits. On a passé une semaine dans cette Clinique, le médecin Dr Samoura m’a dit d’emmener mon mari à l’hôpital Donka parce qu’il avait une fracture au niveau de la main. Lorsque nous sommes arrivés à Donka, la radiographie nous a confirmé que sa main était réellement fracturée. Il ont fait le plâtrage de son bras, nous sont rentrés à la maison. Après trois mois à la maison, nous sommes repartis à Donka. Après une radiographie encore, les médecins ont constaté que les os étaient complètement brisés, la main n’avait donc pas repris la forme. On a fait des va-et-vient durant une année sans qu’une solution ne soit trouvée pour traiter le bras. C’est en étant dans cette situation que la tension a frappé mon mari, il est paralysé maintenant.”

Depuis maintenant 4 ans, la situation de Moussa Bella se complique du jour au jour. Il est paralysé et il ne peut pas parler, son épouse crie à l’aide afin qu’il puisse avoir des soins adéquats.