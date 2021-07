Mamadou Sylla, chef de file de l’opposition, accompagné de quelques membres de son cabinet et d’autres partis politiques, ont rendu visite, le dimanche 25 juillet, à Ousmane Gaoual Diallo et ses collègues avec qui il a obtenu une semi-liberté.

A la fin de ces différentes visites, Mamadou Sylla a rappelé le message qu’il avait passé à ces cadres de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) quand il leur a rendu visite en prison : «Quand nous sommes passés à la maison centrale, mon équipe et moi, je leur ai demandé de prendre beaucoup de courage. »

Puis, il fait une demande à la justice : « Nous demandons à la justice, puisqu’elle est indépendante, de diligenter leurs dossiers pour qu’ils soient lavés de tout soupçon et que les autres qui sont là-bas, parce qu’ils sont nombreux, puissent recouvrer leur liberté. »

Se rappelant de ses 12 jours passés en prison au temps du Feu Général Lansana Conté, Mamadou Sylla dit connaitre ce que c’est une liberté conditionnelle : « Moi j’ai passé 12 jours à la maison centrale. Ce n’est pas un bon lieu. Je connais ce que veut dire liberté provisoire ou conditionnelle. Ce que je souhaite, s’il n’y a rien dans ce dossier, qu’on dise que c’est un dossier vide. »

Il a ensuite encouragé Cellou Baldé et compagnie, tout en leur réaffirmant sa volonté de se battre pour qu’ils soient définitivement libres : « Je vous encourage et je vous dis que le combat, c’est pour nous tous. On est ensemble et on se battra pour que cette liberté conditionnelle soit complètement levée.»