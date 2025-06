À une vingtaine d’années, Aicha Sankhon incarne la jeunesse guinéenne qui se bat pour son autonomie. Dans un petit atelier de tapisserie situé à Petit Simbaya, dans le quartier Lambanyi, elle apprend avec ardeur un métier encore peu ouvert aux femmes, mais qu’elle s’est résolue à conquérir. Sa vision est claire : vivre de sa passion, tout en ouvrant la voie à d’autres jeunes filles.

Privée de la possibilité de poursuivre ses études en raison de difficultés financières de sa famille, Aicha s’est d’abord tournée vers la couture, un métier qu’elle a exercé pendant plusieurs années avec sérieux et rigueur. Mais sa soif d’évolution l’a poussée vers un nouvel horizon : la tapisserie.

« J’ai étudié jusqu’en 6e année, mais faute de moyens financiers, j’ai dû arrêter et me tourner vers la couture », confie-t-elle, le regard chargé d’émotion.

Cinq années plus tard, elle décide de franchir un cap et s’inscrit dans un atelier de tapisserie. Un choix audacieux, dans un environnement où ce métier reste encore majoritairement masculin. Face aux critiques et aux moqueries, elle garde le cap avec courage.

« Mes parents ne se sont pas opposés à ce choix, connaissant ma passion et voyant en ce métier un avenir prometteur. Ils sont fiers de me voir aujourd’hui à l’œuvre, surtout mon père, qui vient régulièrement me rendre visite sur mon lieu de travail. Depuis que j’ai commencé cette activité, je fais parfois l’objet de moqueries, mais cela ne me décourage pas. C’est devenu une véritable passion pour moi », affirme-t-elle avec une détermination tranquille.

Aujourd’hui, après deux ans de formation, Aicha rêve plus grand. Elle ambitionne de créer son propre atelier, de transmettre ses compétences et d’offrir une seconde chance à d’autres jeunes femmes en quête de repères.

« Je veux progresser dans ce métier. Mon plus grand rêve est de maîtriser parfaitement mon travail afin de créer mon propre atelier où je pourrai former des femmes. À terme, j’aimerais même créer une entreprise capable d’employer plusieurs personnes », explique-t-elle.

Porteuse d’un message fort, Aicha s’adresse aussi à ses contemporaines, notamment celles qui se sentent démunies : «Il vaut mieux apprendre un métier que de se tourner vers la prostitution. Seul le travail peut nous rendre fières de nous-mêmes, et le respect vient de là. »

Avec force et humilité, Aicha Sankhon trace son chemin. Et dans ses mains habiles, c’est bien plus que des meubles qu’elle façonne : c’est son avenir et celui d’une génération de femmes qu’elle espère inspirer.