Ce samedi 25 mars 2023, à l’occasion de l’assemblée générale du parti, les responsables du RPG arc-en-ciel ont longuement expliqué à leurs militants le combat qu’ils mènent au sein des Forces vives de Guinée (FVG).

Malgré les actions de refondation engagées et les négociations envisagées entre les autorités de transition et les acteurs politiques sous la médiation des leaders religieux, l’ex-parti au pouvoir soupçonne la junte de vouloir retarder la transition en vue de se maintenir au pouvoir.

« Avec les Forces vives, nos objectifs c’est d’aller rapidement à l’ordre constitutionnel. Et vous le savez, depuis le 5 septembre 2021, rien ne change et on voit que rien n’est en train de changer. Et comment aller rapidement vers l’ordre constitutionnel si ça ne bouge pas déjà ? Nous nous sommes dits, donnons-nous la main pour faire bouger les choses afin d’aller rapidement vers l’ordre constitutionnel. Une fois l’objectif atteint, chacun saura ce qu’il faut faire », a expliqué Lansana Komara.

Face à la division qui menace la plateforme les Forces vives de Guinée, le secrétaire administratif du RPG appelle ses pairs à l’unité afin d’obtenir la satisfaction de leurs revendications déjà sur la table du gouvernement.

« Mais si nous allons en rang dispersé, nous serons facilement à abattre. Parce que, à l’heure où nous nous trouvons, c’est visible que ceux d’en face n’ont pas l’intention d’abandonner le pouvoir. Mais qu’à cela ne tienne, il faut bien qu’ils abandonnent parce que Dieu donne le pouvoir à travers le peuple », rappelle Lansana Komara.

Les responsables du RPG ont mis l’occasion à profit pour dénoncer la détention prolongée des anciens dignitaires du régime d’Alpha Condé qu’ils qualifient des « prisonniers politiques », avant d’inviter leurs militants à se tenir prêt pour la suite du combat.