Maurice Togba Haba : “Depuis 1994, nous sommes au 9e affrontement interethnique à N’Zérékoré”

Le double scrutin du 22 mars a réveillé les vieux démons au sud de la Guinée. La région de N’Zérékoré a été martyrisée par une violence interethnique ayant engendré plus de 60 morts selon le Conseil supérieur de la diaspora forestière.

En conférence de presse ce jeudi 26 mars 2020, le président de la Jeunesse consciente de Guinée (Jcg) a rappelé l’origine des violences inter communautaires dans la région forestière. “Si vous voyez que nous avons fait de cette crise de N’Zérékoré une préoccupation, c’est parce que depuis 1994, nous somme au 9e affrontement interethnique dans cette cité”, a-t-il déclaré en déplorant les récentes violences ayant causé plusieurs morts, de pillages et d’incendies des édifices privés et des lieux de culte.

“Nous déplorons les faits qui se sont produits et condamnons toutes les velléités qui ont suivi ces affrontements” et de poursuivre en condamnant “l’attitude peu responsables de certains guinéens, de certains fils et filles de la communauté de la région forestière qui, derrière leur téléphone, se permettent de divulguer des informations qui sont de nature à envenimer de la situation de la région”.

M. Haba a invité l’ensemble des composantes ethniques de la région forestière à s’impliquer pour mettre fin à ces violences. “Dans une guerre, il n’y a pas de gagnants, nous sommes les composantes d’une même nation, nous sommes donc tenus obligés de vivre ensemble. Nous sommes aujourd’hui conscients que la région forestière est l’une des régions qui regorge autant de singularité linguistique que culturelle voir religieuse. Mais cette différence ne devait pas nous opposer. Nous devons tous nous préoccuper de ce qui se passe à N’Zérékoré, ce n’est pas une situation qui interpelle seulement les fils de la région, il faudrait bien que chacun joue sa partition pour que plus jamais ça en Guinée”, a-t-il interpellé.

Depuis 2010, plus de 200 personnes ont été tuées à N’Zérékoré dans des affrontements parfois intercommunautaires notamment à Galapaye, Zogota et Koulé.