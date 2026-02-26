À quelques mois des élections communales et législatives prévues le 24 mai 2026 en Guinée, Faya Millimouno, ancien président du Bloc Libéral, a mis en garde contre un scrutin qui pourrait se transformer en simple rituel de confirmation. Lors d’une conférence de presse ce mercredi 25 février 2026, il a insisté sur la nécessité de mettre en place des conditions solides pour garantir la transparence et l’équité du processus électoral.

“Nous sommes à la veille des élections communales, des élections législatives. Nous ne voulons pas que cela soit un simple rituel de confirmation de ce qui est déjà décidé par le prince”, a déclaré Faya Millimouno, appelant les autorités à respecter des standards clairs.

Selon lui, une élection crédible exige que l’organe électoral soit réellement indépendant et que le fichier électoral soit fiable, afin d’assurer une participation effective des citoyens et d’éviter toute manipulation.

Il a également souligné l’importance d’une observation libre et complète du scrutin, de la publication rapide des résultats bureau de vote par bureau de vote et d’un traitement transparent et rapide de tout contentieux électoral. “Aujourd’hui, tout cela manquera de vous. Sans cela, l’élection devient un rituel. Et comme nous vous l’avons dit, nous n’accepterons pas que l’élection devienne un rituel de confirmation dans notre pays”, a-t-il averti.

Pour Faya Millimouno, ces garanties ne sont pas de simples formalités : elles sont indispensables pour que les élections reflètent réellement la volonté des Guinéens et pour préserver la confiance des citoyens dans le processus démocratique.