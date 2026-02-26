Le montant total du remboursement intégral des dommages matériels causés au stade Petit Sory de Nongo est désormais connu. Lourdement sanctionnée par la Ligue Guinéenne de Football Professionnel, l’AS Kaloum est condamnée à payer 178 millions GNF pour la réparation des dommages matériels causés, dimanche dernier, sur la pelouse du Hafia FC.

L’une des grandes sanctions infligées au club de la presqu’île de Kaloum est le remboursement intégral des dommages matériels causés. Suite à cette décision de la Commission Éthique et Discipline de la Ligue Guinéenne de Football Professionnel, l’administration générale du stade Petit Sory de Nongo a transmis au président de la LGFP le devis total de la réparation des dégâts. Un montant qui s’élève à 178 millions pour entre autres les chaises endommagées, la réparation et remplacement du grillage.

Le club de Bouba Sampil, ancien président de la Fédération Guinéenne de Football, est contraint de s’acquitter de ce montant et de respecter les conditions dictées par la LGFP, pour sauver sa saison dans l’élite du football.

La fin de cette saison 2025-2026 s’annonce décisive et intense pour les Kaloumistes qui font désormais face à un double défis: poursuivre la course au titre, s’acquitter de cette importante somme, de jouer leur quatre prochains matchs à huis clos à domicile et de se déplacer sans leurs supporters à l’extérieur pour le reste de la saison.