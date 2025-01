Le parquet de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a requis une peine de 5 ans d’emprisonnement à l’encontre de l’ancien Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana, accusé de détournement des deniers publics, d’enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. En réponse, son parti, le RPG Arc-en-ciel, appelle le juge à rendre une décision fondée sur le droit.

Marc Yombouno, qui s’est exprimé à ce sujet, a rappelé que les membres du RPG sont des républicains, donc naturellement engagés dans la lutte contre la corruption. Cependant, il a précisé : « Nous souhaitons que le droit soit appliqué. En matière de corruption, ce n’est pas le statut social, l’apparence physique ou l’habillement qui doivent être pris en compte, mais les faits qui justifient ce qui a été volé ou détourné. Cela doit être établi à partir d’une enquête sérieuse, d’un audit rigoureux accompagné d’un rapport contradictoire. Le juge doit s’appuyer sur ces éléments pour rétablir la vérité, une vérité qui sera incontestable et acceptée par tous», a martelé l’ancien ministre du Commerce.

Marc Yombouno ajoute : « s’agit de l’argent de l’État. Nous savons que l’ANIES est l’initiative du professeur Alpha Condé et de Kassory. On ne peut pas créer une institution et ensuite la piétiner. C’est pourquoi nous insistons sur le fait que seuls les faits doivent servir de base au jugement qui sera rendu par le juge chargé du dossier, dont l’audience a été renvoyée au 13 février. »

En plus de sa condamnation, le procureur requiert la saisie de tous les biens de Kassory Fofana. Dorénavant, tous les regards sont fixés sur le verdict du Tribunal, attendu le 13 février prochain.