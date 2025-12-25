A l’occasion de la conférence de presse avant le duel Maroc-Mali, le sélectionneur marocain, s’est exprimé sur le niveau et la compétitivité de la Coupe d’Afrique des Nations. Pour Walid Redragui, cette édition 2025, sera ‘’la CAN plus difficile à gagner de l’histoire’’. Une affirmation qui fait allusion au niveau affiché par les 24 équipes.

La 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations suit son cours normal depuis le 21 décembre, sur le sol marocain.

Particulièrement marquée par le niveau d’organisation en termes d’infrastructures, cette édition 2025 s’annonce comme la plus difficile sur le terrain également « Toutes les équipes sont au rendez-vous. On est dans les meilleures conditions possibles, tout le monde veut gagner cette CAN. Tout le monde est motivé, on trouve des talents dans toutes les équipe” précise Redragui.

Pour le technicien marocain, “l’équipe qui gagnera cette édition aura plus de mérite que les années précédentes’’.

Pour atteindre l’objectif ultime des Lions de l’Atlas, Walid Regragui compte également sur l’apport du public. “Il faut qu’on sente qu’on est à domicile, que c’est le feu dans le stade durant les matchs”.

Walid Redragui et ses hommes sont attendus ce vendredi 26 décembre pour le choc de la poule A face au Mali. En cas de victoire, les Lions de l’Atlas seront officiellement qualifiés pour les huitièmes de finale.