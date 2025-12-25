Les autorités militaires de Guinée-Bissau ont procédé dans la nuit de ce mercredi 24 décembre 2025, à la libération de six personnes interpellées à la suite du coup d’État du 7 décembre visant l’ancien président Umaru Cissoko Embaló. Cette décision est présentée par la junte comme un geste en faveur de la réconciliation nationale.

Selon les informations disponibles dans la presse locale, les personnes libérées sont des agents de sécurité, des chauffeurs ainsi que des responsables politiques, parmi lesquels figurent des proches de Domingos Simões Pereira et d’Otávio Lopes.

L’arrestation de ces cadres, intervenue après la tentative de coup d’État, avait suscité de vives réactions tant sur le plan national qu’international. Plusieurs organisations de défense des droits de l’homme et des acteurs politiques avaient dénoncé ces détentions, tandis que les familles des personnes concernées exprimaient des inquiétudes quant à leur sécurité.