À l’instar des chrétiens du monde entier, la communauté chrétienne de Guinée célèbre la fête de Noël ce jeudi 25 décembre 2025. À la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, fidèles et responsables ecclésiastiques s’activent pour commémorer la naissance du Christ dans un climat de prière, de foi et d’espérance. Dans un entretien accordé à Guinée360 le mardi 23 décembre, Louis Fabert Koundouno, responsable diocésain, revient sur la signification spirituelle de Noël, l’importance de la préparation intérieure, le message d’amour et de pardon porté par le Christ, tout en lançant un appel à la responsabilité et à la paix, dans un contexte national marqué par la tenue prochaine de l’élection présidentielle.

Guinee360.com : Dites-nous ce que représente la fête de Noël pour la communauté chrétienne?

Louis Fabert Koundouno : La fête de Noël pour la communauté chrétienne, c’est un grand événement. Parce que c’est la naissance de Christ, celui que l’humanité a attendu pour son salut. C’est lui qui vient en nous. C’est comme une lumière qui jaillit au cœur des ténèbres. Donc pour la communauté chrétienne, c’est cette lumière-là qui intervient et qui surgit au cœur de toute cette grande ténèbre qu’il y a. La vie des ténèbres, ce n’est pas que l’obscurité en tant que telle. Ce sont les souffrances, ce sont les doutes, ce sont les manques de croyance, de foi. Ce sont ces éléments-là qui constituent pour le chrétien les ténèbres que le Christ vient dissiper par sa naissance. Voici donc pour moi et pour la grande communauté chrétienne ce que signifie Noël. C’est la naissance du Christ, la lumière qui jaillit au milieu de nos ténèbres.

Comment les fidèles chrétiens peuvent-ils se préparer ?

En ce qui concerne la préparation, on ne la vit pas cette fête de la même manière, il y a des contextes qui sont différents. Chacun se prépare à sa manière. À tous les chrétiens, qu’ils sachent que l’Église est en train de vivre une fête merveilleuse, celle de la venue du Christ parmi nous. On peut donc se préparer différemment. Il y en a qui vont se préparer pour aller à la messe la veille, c’est-à-dire le 24. Il y en a qui vont se préparer pour venir le lendemain, le 25. Il y en a qui vont être à la cuisine, les gens qu’on ne voit pas le plus souvent, mais qui font aussi un travail merveilleux, parce qu’après la messe il va falloir venir manger. Donc il y a tout un arsenal de préparation, les gens se préparent à différents niveaux. Mais la plus grande préparation, c’est le cœur. Le cœur qui doit accueillir le Christ, parce qu’il ne doit pas venir dans un milieu qui ne soit pas disposé à l’accueillir. C’est pourquoi, dans la communauté chrétienne, il y a ce temps de préparation, c’est ce qu’on appelle le temps de l’Avent. Le temps où on doit donc préparer notre cœur à accueillir le Christ.

Comment être prêt à accueillir le Christ?

C’est en accueillant d’abord le Frère que nous voyons, c’est en acceptant de vivre entre frères et sœurs. C’est en pensant que la paix est le moteur de tout développement. Un cœur qui est préparé ainsi est prêt à accueillir le Christ.

Parlez-nous des préparatifs qui sont maintenant en cours à la cathédrale Sainte-Marie ?

C’est là que vous nous avez trouvé. Les gens sont en train de travailler. Il y a un moment, les galettes que nous sommes en train de mettre, la peinture, le nettoyage, tous les fidèles sont mobilisés pour que le Christ vienne dans un cœur qui soit saint, mais également qu’il vienne dans un environnement qui soit aussi propre, et donc l’Église. Je crois que c’est identique dans toutes les paroisses aujourd’hui.

Comment le message de Noël, peut t-il particulièrement impacté les fidèles, dans un monde où certains vivent dans le stress?

Le message de Noël peut aujourd’hui impacter la vie des citoyens, pas que du chrétien catholique, mais de tous les citoyens dans l’ensemble. Jésus est venu à un moment où il y avait cette soif du salut, où on s’attendait à avoir un libérateur. Mais on n’a pas compris certainement cette mission de lui. On n’a pas vu en lui ce salut qu’il avait à apporter. Nous nous attendions tellement à ce qu’il soit un roi comme tous les autres que nous avons connus, à l’image des humains. Le message du Christ aujourd’hui, c’est sa venue dans nos vies, c’est pour nous apporter de l’espérance. Et justement, nous sommes au cœur du Jubilé de l’espérance de 2025. Et donc, Jésus qui arrive dans le cœur, dans notre vie, doit faire résonner dans l’esprit de chacun de nous qu’il y a encore de l’espoir, qu’on peut entendre parler des troubles, des guerres, des conflits, des crises, mais qu’il y a toujours de l’espoir. Il faut s’accrocher au Christ, il faut lui faire confiance, et dissiper les ténèbres qui sont dans notre vie pour en faire une lumière éclatante. Ça, tout citoyen devrait l’avoir.

Quelle place pour la prière, le partage, le pardon et l’amour, à l’occasion de cette fête de Noël ?

Ce que tu as cité sont véritablement les piliers de la foi chrétienne également, parce qu’on ne peut pas parler de foi chrétienne sans parler d’amour, sans parler de partage, sans une foi qui n’est pas active et morte. Et donc, la foi, la vérité, c’est le partage, c’est l’amour. Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il ne s’est pas limité là, il dit d’aimer même nos ennemis. Quel amour peut-on avoir jusqu’à aller aimer jusqu’à nos ennemis ? Et il nous a donné les moyens pour le faire. Jésus est un personnage qui peut être difficile à servir. C’est quelqu’un qu’on a condamné et qui n’a rien fait. Et les gens qui l’ont condamné avant de mourir ne savent pas ce qu’ils font. Qui d’entre nous est capable aujourd’hui de pardonner à son ami qui l’a piétiné ? Lui, il a été capable de demander pardon pour celui-même qui l’a tué. C’est le message de l’amour le plus éloquent que Jésus puisse nous donner aujourd’hui. Et c’est ce que nous devons partager à nos frères et à nos sœurs, que le pardon doit exister entre nous pour être une véritable nation, pour être des véritables peuples qui veulent aller vers le développement. C’est le message central. Le partage, l’amour. On doit vivre cela comme le Christ nous l’a demandé.

Quel message particulier avez-vous à l’endroit des personnes qui ont pris une certaine distance vis-à-vis de l’Eglise catholique ?

Ils ont certainement leurs raisons. Mais la foi, on ne va pas la mesurer aux œuvres des hommes. Il faut aller au-delà. Il faut voir l’image de celui qui est derrière. Et celui qui est derrière, c’est le Christ. Donc, il faut fonder sa foi sur du roc. Cela a été dit par Jésus sous forme de paraboles. Si nous construisons sur du sable mouvant, la tempête viendra. Et elle va arracher dans nos cœurs tout ce qu’on a construit, tout ce qu’on a semé. Mais si nous construisons sur du roc, c’est comme un bâtiment qui a une solide fondation. Mais rien ne viendra y branler cette fondation-là et cette construction. Et donc, aujourd’hui, si quelqu’un s’est découragé parce que, quelque part, il y a peut-être quelque chose qui l’a découragé, c’est vrai, notre nature humaine peut être éprouvée. Notre nature humaine peut être éprouvée. Mais si nous mettons notre nature humaine dans cette confiance absolue en Jésus, nous trouverons des moyens pour être des véritables personnes ancrées dans la foi chrétienne. Et là, notre foi sera soumise. Plus rien ni personne ne pourra nous ébranler.

La célébration de la fête de Noël 2025, coïncide avec les élections présidentielles. Quel message en particulier avez-vous à l’endroit des autorités du pays ?

Je m’aligne derrière ce message de nos pères évêques qui a été adressé aux autorités et aux partis politiques qui sont en course pour les élections, aux citoyens en tout entier, où ils appellent à la paix, où ils appellent à plus de responsabilité, où ils interpellent toutes les couches qui sont impliquées à plus de responsabilité. Vous savez, voyez-vous, si chacun de nous joue le rôle qui est le sien, on s’est plaint de rabat. Tu as, j’ai mes droits, tu as tes devoirs, tu remplis tes devoirs, je remplis mes droits. Nous nous inquiétons que chacun fasse ce qu’il a à faire pour la bonne marche de notre cher pays la Guinée. Ce sont des élections, c’est un moment privilégié pour choisir celui qui devra donc orienter les destinées de la nation. Que l’on prie en tant que chrétien pour que Dieu nous aide à choisir ensemble, celui qui va être élu en 28. Mais, il faut appeler à la paix également. Et la paix suppose que chacun joue le rôle qui est le sien, que les autorités fassent en sorte que les citoyens se sentent en confiance, que le citoyen joue son rôle de citoyen.