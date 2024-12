Lors de l’examen du volet recettes du Projet de Loi de Finances Initiale (PLFI) 2025, lundi 23 décembre 2024, le Conseil National de la Transition (CNT) a insisté sur l’urgence de réviser les conventions minières en vigueur. L’institution a souligné que ces accords, dans leur forme actuelle, entraînent des impacts environnementaux majeurs et limitent considérablement les retombées économiques pour le pays. Une réforme de ces conventions est jugée cruciale pour renforcer les capacités de mobilisation des ressources financières nationales.

Les conseillers estiment qu’un manque à gagner de près de 8 000 milliards de GNF est enregistré au niveau des régies financières en raison de conventions peu avantageuses. Ces pertes compromettent également les efforts de restauration des écosystèmes dégradés, mettant en évidence l’urgence d’une réforme en profondeur.

L’institution a salué les actions déjà entreprises par les autorités, notamment la renégociation de la convention du projet Simandou et les discussions engagées pour une éventuelle révision de la convention avec Guinea Alumina Corporation (GAC). Elle encourage vivement le gouvernement à maintenir cette dynamique, perçue comme un pas décisif vers une gestion plus équitable et durable des ressources minières nationales.

Au-delà de la révision des conventions, le CNT insiste sur l’importance de transformer localement les ressources minières afin de maximiser leur valeur ajoutée. Cette stratégie vise à créer des emplois, renforcer la chaîne de valeur nationale et accroître les recettes fiscales. Toutefois, pour atteindre cet objectif, il est impératif d’améliorer l’accès à une énergie compétitive et fiable.

Dans ce cadre, le CNT a souligné l’urgence de rendre opérationnelle la convention sur le gaz naturel liquéfié (GNL), déjà ratifiée. L’exploitation de cette ressource énergétique devrait permettre de fournir une énergie abordable et compétitive aux entreprises minières et industrielles, tout en favorisant la construction de raffineries et d’autres infrastructures indispensables à la transformation locale des minerais.

Pour le CNT, la révision des conventions minières, la promotion de la transformation locale des ressources et l’opérationnalisation des projets énergétiques constituent des axes stratégiques pour une meilleure exploitation des richesses naturelles de la Guinée. Ces réformes sont également essentielles pour relever les défis environnementaux et économiques du pays.

Alors que les discussions sur le PLFI 2025 se poursuivent, le Conseil invite le gouvernement à intégrer ces priorités dans ses orientations stratégiques afin de bâtir une économie plus durable et résiliente.