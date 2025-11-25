À moins d’un mois du scrutin présidentiel prévu le 28 décembre 2025, la campagne électorale s’apprête à démarrer, mais déjà un risque inédit plane sur le pays. Les neuf candidats, qui doivent présenter leurs projets aux électeurs et tenter de convaincre, pourraient voir leurs efforts compromis par une grève générale illimitée annoncée par l’intersyndicale de l’éducation.

Selon l’article 48 de la Constitution, la campagne électorale doit s’ouvrir 30 jours avant le scrutin, soit le 28 novembre, et se clore 48 heures avant le vote. Tout candidat doit être présent sur le territoire national jusqu’à la proclamation des résultats, sauf cas de force majeure constaté par la Cour constitutionnelle. Mais à seulement quelques jours de cette ouverture officielle, la situation sociale laisse planer un doute inquiétant sur le déroulement normal de la campagne.

L’intersyndicale, regroupant le SLECG, la FSPE et le SNE, exige depuis 19 ans la reconnaissance d’un statut particulier pour le personnel éducatif. Dans un communiqué, les responsables syndicaux ont averti : « Si le gouvernement ne répond pas favorablement d’ici mardi soir, ce sera notre dernière rencontre. Nous viendrons avec des arguments solides et prendrons une décision finale ».

Une telle décision pourrait entraîner une paralysie quasi totale du pays, affectant écoles, administrations et potentiellement les moyens logistiques nécessaires à la campagne. Les meetings, rassemblements et autres actions électorales risquent d’être perturbés, mettant ainsi en péril l’ouverture officielle de la campagne.

À l’approche de ce rendez-vous démocratique crucial, le gouvernement est confronté à un défi majeur : trouver un compromis avec les syndicats pour éviter que la campagne présidentielle 2025 ne commence sous le signe de la crise sociale.