Mamadi Doumbouya a mis en place un fonds d’appui au développement des médias, dans la soirée du jeudi 24 novembre 2022. La décision a été rendue publique à travers un décret diffusé sur la RTG.

Le décret annonçant la mise en place de ce fonds, a défini les attributions, l’organisation et le fonctionnement du FADEM.

Chapitre 1 : Disposition générale

Le fond d’appui aux médias est un investissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et de gestion. Le FADEM est placé sous la tutelle technique du ministère en charge de l’information et sous la tutelle financière du ministère en charge des finances. Le FADEM est de niveau hiérarchique équivalent à celui d’une Direction de l’administration centrale.

Le siège du FADEM est fixé à Conakry et doit être transféré en tout autre endroit du territoire de la République sur décision du conseil d’administration après avis de la tutelle technique. Ces membres pourront être établies partout où le conseil d’administration le juge convenable après approbation de la tutelle technique.

Chapitre 2 : Attributions

Le fond d’appui au développement des médias FADEM a pour attribution, le financement, le développement et la promotion des médias en République de Guinée. A ce titre, il est particulièrement chargé de :

Mobiliser des fonds pour le financement des projets de développement des médias ;

Elaborer et de mettre en œuvre le mécanisme d’octroi des subventions de l’Etat des médias et de veiller à la conformité des projets de développement des médias aux critères d’éligibilité du fond ;

Veiller à la bonne exécution des projets financiers et assurer le suivi évaluation ;

Soutenir l’amélioration des conditions de vie des acteurs de la presse ;

Contribuer au renforcement des relations avec les partenaires technique et financier ;

Faciliter l’accès aux entrants par les entreprises et organes de presse auprès des banques et établissements des microfinances ;

Participer aux rencontres nationales, sous régionales, régionale et internationales, traitant des questions de financement et de développement des médias ;

Participer à l’élaboration des textes législatifs réglementaires dans le domaine du financement et de développement des projets de médias ;

Contribuer au financement des activités liées à la formation et à l’équipement des médias et d’en assurer le suivi.

Disposition finale :

Les détails de l’organisation et le mode de fonctionnement du FADEM seront déterminés par le conseil d’administration sous proposition du directeur général du FADEM. Le ministre en charge de l’information, et le ministre en charge des Finance et du Budget, seront chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans une loi de finances de toutes les ressources financières et nécessaires au fonctionnement du FADEM.