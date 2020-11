Suspendu 5 ans par la FIFA et interdit d’exercer sous toutes les formes dans le cadre du football pour corruption, abus de pouvoir, manque de loyauté…, Ahmad Ahmad conteste la décision de la commission d’éthique de la FIFA et fait appel devant le Tribunal Arbitral du Sport.

Dans un communiqué partagé notamment sur ces réseaux sociaux en différentes langues, le président malgache de la CAF a exprimé son désaccord par rapport à la décision de la FIFA lui concernant.

Pour rappel, le président de la Confédération Africaine de Football a été suspendu de toutes les activités liés au football par la FIFA et soumis à une amende de 185.000 euros pour avoir manqué à son devoir de loyauté, offert des cadeaux et d’autres avantages, mal géré des fonds et abusé de sa position de président de la CAF. Des comportements contraires aux articles 15 (Devoir de loyauté), 20 (Acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages) et 25 (Abus de pouvoir) de l’édition 2020 du Code d’éthique de la FIFA, ainsi que l’art. 28 (Détournement de fonds) de son édition 2018.

Publicité

Le Communiqué :

Affaire à suivre…

@JeuneElhadj