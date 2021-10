A la tête de l’Électricité de Guinée (EDG) depuis février 2021, Bangaly Maty ne manque pas d’initiatives. A l’occasion d’un déjeuner de presse la semaine dernière, le Directeur général de l’EDG, a annoncé l’acquisition par sa société d’un logiciel qui va faciliter la gestion du système commercial et le suivi à distance des transformateurs.

A en croire M. Maty, ce logiciel a coûté 430.000 dollars à l’EDG. Par ailleurs, le DG de l’EDG promet une gestion plus rigoureuse.

«Pour des raisons techniques, pour des raisons de difficultés, les factures dès fois, viennent chez le client en retard. Dans un processus, si nous mettons des compteurs partout, pour facturer, il faut se déplacer dans chacune de ces maisons pour aller les relever un à un à la main, venir les saisir et produire les factures, les imprimer et pour aller les distribuer. C’est très dur. Cela fait des années qu’on fonctionne comme ça. Cela ne peut pas continuer comme ça si on veut vous rendre un meilleur service. Pour vous rendre un meilleur service, on veut se hisser au même niveau que les entreprises modernes», a-t-il annoncé.

Le système de facturation par SMS

«On pourra vous envoyer votre facture par sms. Il suffit tout simplement qu’on ait dans notre registre, votre numéro de téléphone ou celui de votre personne contacte. On fait la facturation, elle est partie par sms. Que vous vouliez payer là ou pas, mais quand même, vous avez l’information. Si on a votre adresse email, votre facture, vous la recevez automatiquement. Cela ne dépend pas d’un être humain, il ne dépend pas d’un agent qui est malade, fatigué ou qui est empêché par l’intempérie ou qui vient chez vous, la cour est fermée, et qu’il n’aura pas la possibilité d’attendre le dernier jour pour vous donner votre facture, si vous ne payez pas tout de suite, il va vous surfacturer ou vous pénaliser».