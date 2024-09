Dans son bulletin rendu public le mardi 24 septembre 2024, l’Agence nationale de la météorologie (ANM) informe que des pluies intermittentes et d’intensité variable sont attendues sur toute la Guinée, du 24 au 26 septembre.

« La Haute Guinée et la zone côtière seront les plus affectées le 25, et la Guinée forestière le 26, avec un risque modéré d’inondations dans les zones vulnérables », précise l’Agence.

Elle avertit également des impacts potentiels de ces pluies sur la santé de la population et les habitations. En matière de santé, il y a un risque de pollution des eaux et de prolifération de certaines maladies hydriques.

Les habitations non adaptées pourraient être inondées, et des éboulements sont à craindre. Concernant les transports, l’ANM mentionne des risques de glissements de chaussées, de réduction de la visibilité, d’attentes prolongées des navires, ainsi que d’inondation des ponts et d’éboulements. Quant aux travaux publics, on anticipe une dégradation des routes et un ralentissement des chantiers. Dans le secteur agricole, des inondations de champs sont à prévoir.

Pour se protéger de ces catastrophes naturelles, l’ANM appelle les citoyens à la vigilance, à limiter les déplacements en cas d’orages et d’inondations, et les invite à s’informer régulièrement auprès d’elle pour des mises à jour éventuelles de l’alerte.