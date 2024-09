Lors de son discours à l’Assemblée générale des Nations unies, ce mercredi 25 septembre 2024, le président français a adressé un message puissant à la communauté internationale. Emmanuel Macron a appelé les dirigeants mondiaux à traiter toutes les vies humaines de manière égale, sans distinction, tout en réaffirmant l’importance de la protection des civils et du respect de la souveraineté des États.

Emmanuel Macron a ouvert son discours en insistant sur la nécessité de restaurer la confiance et le respect entre les nations. Il a souligné l’importance d’une approche équitable face aux crises humanitaires, sans adopter de « double standard ». « Nous devons nous retrouver pour un socle essentiel… D’abord, il faut restaurer les termes de la confiance et du respect entre les peuples. Pour ce faire, nous devons montrer une attention égale à ceux qui souffrent. Je l’évoquais ici, il y a deux ans, conjurons la possibilité d’un double standard : une vie est égale à une vie », a-t-il affirmé.

Le président français a également rappelé que la protection des civils doit rester une priorité absolue dans les conflits, en particulier alors que le monde célèbre cette année le 75e anniversaire des Conventions de Genève. « La protection des civils est une norme impérative et doit rester notre boussole », a-t-il souligné.

Macron a ensuite dénoncé la perception inégale des conflits à travers le monde. Il a vivement critiqué l’idée selon laquelle certaines vies humaines sont davantage valorisées que d’autres, en fonction de leur localisation géographique. « Ne laissons pas s’installer l’idée, un seul instant, que les morts de l’Ukraine sont ceux du Nord ; les morts de Gaza sont du Sud et les morts dans les conflits au Soudan, dans la région des Grands Lacs ou en Birmanie seraient ceux des consciences qui, trop seules, s’en indigneront », a-t-il déclaré.

Il a également exhorté la communauté internationale à respecter les principes inscrits dans la Charte des Nations unies, en particulier en ce qui concerne l’intégrité territoriale et la souveraineté des États. « Reprendre le contrôle et restaurer cette confiance implique de partout chercher la paix ; de n’accepter aucune différence, à chaque fois que la dignité de la vie humaine est en jeu ; de n’accepter aucune différence à chaque fois que l’intégrité territoriale, la souveraineté des États, est en jeu », a-t-il martelé.

Le président français a profité de son intervention pour dénoncer la guerre menée par la Russie en Ukraine, qualifiant l’action de Moscou de « conquête territoriale » en violation des principes fondamentaux du droit international. « La Russie mène en Ukraine une conquête territoriale au mépris des principes fondamentaux de la vie internationale. Elle est coupable de graves manquements », a déclaré Emmanuel Macron.

Il a également exprimé son étonnement face aux tentatives de certains de proposer la paix en demandant la capitulation de l’Ukraine. « Quand je vois certains vouloir proposer la paix en demandant la capitulation, je m’étonne qu’on puisse soutenir une telle idée », a-t-il ajouté.

Pour conclure, Macron a rappelé l’importance de protéger non seulement les civils, mais également les travailleurs humanitaires et tous ceux qui œuvrent pour des valeurs communes au sein des zones de conflit. « Je vais ici redire combien la protection des civils, de l’ensemble des travailleurs humanitaires, de toutes celles et ceux qui œuvrent à nos valeurs communes, est indispensable dans chacun de ces conflits », a-t-il insisté.

Il a enfin appelé la communauté internationale à unir ses efforts pour répondre aux grands défis actuels, notamment les conflits en Europe et au Proche-Orient.