Plus d’un an après leur enlèvement, la disparition des activistes Foniké Mengué et Billo Bah reste un mystère soigneusement entretenu par les autorités. Le 9 juillet 2024, ils étaient arrachés au domicile de Foniké Mengué à La Minière dans la commune de Dixinn, sous les yeux de Mohamed Cissé, seul rescapé, relâché dans un état critique après avoir décrit un itinéraire troublant : de la gendarmerie de Hamdallaye au Palais Mohamed V, jusqu’aux îles de Loos.

Pourtant, dans son unique communiqué, daté du 17 juillet 2024, le parquet général de la Cour d’appel de Conakry avait botté en touche. “Aucun organe d’enquête n’a procédé à l’interpellation ou à l’arrestation des personnes citées”, assurait-il, ajoutant qu’“aucun établissement pénitentiaire du pays ne détient Foniké Mengué ou Billo Bah”. Tout en promettant des “enquêtes minutieuses” confiées aux parquets d’instance, le procureur général Fallou Doumbouya avait appelé les citoyens à témoigner. Plus d’un an après, silence radio : aucun progrès notable, aucun autre témoignage.

Jusqu’à la sortie pour le moins fracassante de Taliby Dabo. L’ancien député, cadre suspendu du RPG, aujourd’hui proche soutien du CNRD, a jeté un pavé dans la mare lors d’une conférence de presse à Kankan. Selon lui, les deux activistes ne sont pas disparus mais détenus volontairement, pour des “raisons de sécurité nationale”.

“C’est vous qui pensez qu’ils ont disparu, mais je crois que c’est pour des raisons de sécurité nationale. Ces hommes que vous pensez disparus mangent, s’habillent, dorment et suivent très bien l’actualité. Seulement, leur liberté de mouvement est restreinte.”

Pis encore, Taliby Dabo justifie cette détention arbitraire par le prétendu calme qu’elle aurait instauré : “Depuis qu’ils sont gardés au secret, il y a le calme et aucun problème. Je suis d’accord que toutes ces personnes ne vivent plus comme nous en termes de libertés. Mais, pour des raisons de sécurité, il faut les garder au secret.”

À la question du commanditaire, il lâche, sibyllin : “Pour que quelqu’un soit gardé au secret en Guinée, il faut qui ?”

Derrière cette sortie, c’est toute la duplicité du système qui ressurgit. Car déjà en 2021, un enregistrement sonore avait révélé comment Sidy Souleymane Ndiaye, alors procureur près le TPI de Dixinn, suppliait le juge Alphonse Charles Wright de condamner Foniké Mengué à deux ans de prison, sur ordre direct d’Alpha Condé, alors président.

Face à cette nouvelle donne, une question s’impose : le parquet, qui prétend vouloir faire la lumière sur cette affaire, osera-t-il convoquer Taliby Dabo ? Rien n’est moins sûr. Car s’il est vrai que le procureur Fallou Doumbouya avait réclamé des témoignages, voilà qu’il en tient un, précis, circonstancié et public. Mais jusqu’ici, tout laisse penser que sa promesse d’“enquêtes minutieuses” n’était que poudre aux yeux.

La vérité, elle, attend toujours. Et avec elle, les familles de Foniké Mengué et Billo Bah, maintenues dans une angoisse que la justice guinéenne semble avoir institutionnalisée.