À l’approche du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre 2025, la Haute Autorité de la Communication (HAC) se mobilise pour assurer une couverture médiatique équilibrée et transparente de la campagne électorale. L’institution dirigée par Boubacar Yacine Diallo entend jouer pleinement son rôle de régulateur.

Dans ce cadre, la HAC a convoqué une rencontre de prise de contact avec les différents acteurs concernés. « La Haute Autorité de la Communication (HAC) invite à une Réunion de prise de contact le mercredi 27 août 2025 à 11 heures à son siège, les partis politiques, les plateformes de la société civile reconnues par l’État et les mouvements de soutien des opinions désireux de bénéficier de la couverture médiatique. La HAC sait compter sur la présence effective de tous les acteurs concernés », précise un communiqué publié ce lundi 25 août 2025.

Le décret du 22 août fixe le calendrier de la campagne : elle débutera le dimanche 31 août à 00h et s’achèvera le jeudi 18 septembre à 00h. Pendant cette période, les partis politiques, associations et organisations de la société civile pourront tenir des réunions et manifestations publiques, dans le respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Le texte souligne par ailleurs le rôle central de la HAC, chargée de veiller à « l’égalité de traitement entre les différentes sensibilités politiques » dans les médias publics et privés. Les règles de production, de programmation et de diffusion des contenus relatifs à la campagne devront strictement se conformer aux dispositions légales encadrant l’action de la HAC.